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Украине придётся пустить газовую трубу на металлолом - аналитик

12 сентября 2020, 21:05  •  186 • Политика
Аналитик Станислав Митрахович считает, что уже через пять лет Украине придётся пустить часть газовой трубы на металлолом и взять кредит на модернизацию всей ГТС.
Через пять лет затраты Украины на закупку газа должны серьёзно вырасти, а никаких гарантий на загрузку газотранспортной системы (ГТС) страны российским газом в больших объёмах у Киева больше нет. Об этом РИА ФАН заявил нефтегазовый аналитик Станислав Митрахович.
Он напомнил, что в 2019 году украинская и российская стороны подписали новый газовый контракт, который действует до 2024 года. Документ снял ограничения на использование схемы виртуального реверса, что позволяет Киеву сэкономить немного времени.
Однако отношения с Москвой далеки от нормализации, и гарантий продолжения транзита голубого топлива через ГТС Украины нет. Да, у российской стороны возникли проблемы с газопроводами "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но Митрахович не сомневается в том, что проекты будут завершены.
Киев надеется, что реализация проектов провалится. Иначе транзит снизится до минимума, и схема с виртуальным реверсом приблизительно через пять лет перестанет работать. Затраты же на физический реверс будут совершенного иного порядка. И на это придётся тратить большие деньги или брать кредиты.
"Киев будет вынужден выделять деньги на модернизацию своей газотранспортной системы. Часть её, видимо, придётся порезать на металлолом, а что-то перестроить. Это будет масштабная перестройка всей газовой системы Украины", - пояснил эксперт.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал давить на Берлин, призывая немцев выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. При этом Варшава предлагает заменить российский газопровод своим недостроенным Baltic Pipe.
Как иронично отметил политолог Евгений Сатановский, подобная идея выглядит как "аттракцион невиданной щедрости". Нужно понимать, что поляки хотят полностью отказаться от российского газа, заменив его норвежским.
Но Норвегия не обеспечит Германию и Европу требуемыми объёмами топлива. Польша возлагала надежду на добычу сланцевого газа, но инициатива потерпела полный крах.
"В России есть, а у всех остальных европейских поставщиков нет. И у Британии его нет. А у Польши и вовсе никогда не было и не будет", - цитирует слова политолога Polit.Info.
А депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт заявил телеканалу "360", что немецкой стороне необходим газопровод "Северный поток - 2" для сохранения энергетической безопасности. Дело в том, что Германия постепенно отказывается от атомной энергетики под давлением экологов и "зелёных".
Однако потребности в энергии никуда не делись. И Россия способна их удовлетворить.
"Без "Северного потока - 2", без газа, который направят по нему, в Германии просто не срастается вопрос энергетической безопасности", - объяснил он.

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