После запуска "Северного потока - 2" Украине придётся пойти на "величайшее предательство" и снова начать покупать газ у России.

Политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что уже сейчас Украина сталкивается с серьёзным дефицитом газа, а в следующем году этот энергетический кризис усугубится. В том случае, если будет запущен газопровод "Северный поток - 2", Киев лишится возможности пополнять свои газовые запасы из транзитной трубы. В том, что новый газопровод начнёт работу уже в этом году, не сомневается уже никто. Так что переговоры с Россией по покупке газа придётся начать уже в этом году. Об этом Корнейчук рассказал в эфире телеканала NewsOne.

По словам Корнейчука, нынешние власти Украины специально спровоцировали энергетический кризис, чтоб в дальнейшем объяснить "величайшее предательство" и покупку топлива у России. Иного выхода, кроме как провести прямые переговоры с "Газпромом", у Киева нет.