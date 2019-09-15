Украине придется перекачивать российский газ в ЕС даже без контракта с Москвой - источник

Украина даже без нового контракта с Россией по поставкам газа в ЕС должна будет выполнить обязательства в рамках европейских энергетических норм. В частности, как сообщил источник в европейском энергосекторе, даже если стороны не заключат контракт, бесперебойный транзит газа в ЕС может быть осуществлен и без этого.

В частности, констатировал собеседник, согласно нормам Европейского энергетического сообщества, которые Киев должен имплементировать к началу будущего года, оператор украинской газотранспортной системы будет прокачивать газ из РФ.

В перечень норм включен и порядок проведения аукционов на резервирование транзитных мощностей, уточнил источник.

"Таким образом, даже при отсутствии контракта оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности, которые "Газпром" сможет выкупать для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок. Таким образом, даже отсутствие контракта не приведет к прекращению транзита газа в ЕС", - отметил эксперт, передает ТАСС.

По данным СМИ, Европа выдвинула предложение Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год. В случае потери транзита, как заявляли в Киеве, Украина потеряет бюджетные поступления на 3 млрд долларов в год.

Контракт на транзит газа через Украину был заключен в 2009 году, он истекает в конце 2019 года. Киев утверждает, что не может согласиться на его продление на прежних условиях.