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Украине предсказали потерю Закарпатья
05 марта 2021, 18:45 • 233 • Политика
Языковая политика Киева доведет Незалежную до "второго Крыма" на Западе страны
Будапешт недоволен ущемлением венгров в Закарпатье со стороны нынешнего киевского режима, особенно в языковой политике, и вполне способен при крайней необходимости ввести венгерскую армию на украинскую территорию. Тогда Незалежная и получит "второй Крым". Об этом заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.
Так он прокомментировал слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что слабая реакция Киева на недавнее шутливое высказывание премьера Словакии Игоря Матовича о передаче России Закарпатья за вакцину "Спутник V", может обернуться "вторым "Крымом".
Соловейчик напомнил, что Западная Украина – это многонациональный регион, и политика постмайданных вождей направленная на "тотальную украинизацию" в сфере языка и культуры там вызывает сильнейшее сопротивление, в первую очередь со стороны местных венгров. А их в Закарпатье довольно много и проживают они компактно. Также это относится к карпато-русинам, которые традиционно настроены пророссийски, отметил эксперт.
По его словам, венгерское население тесно связано со своей исторической родиной, кроме того, у многих людей на руках имеются паспорта Венгрии. Сам официальный Будапешт в последнее время не раз критиковал Киев за проводимую им политику в Закарпатье, в том числе и за навязывание мовы. Венгерское правительство может дать жесткий ответ.
"Сценарий, изложенный гражданином Климкиным, выглядит вполне реалистично... Тем более что Венгрия, в отличие от РФ, граничит с территорией Закарпатья и в состоянии при необходимости быстро ввести туда свои войска", – сказал РИА ФАН Соловейчик.
К тому же, подчеркнул политолог, венгерская армия находится в лучшей боеготовности, чем украинская. В прямом вооруженном конфликте ВСУ ожидает "позорное поражение", заключил он.Напомним, в декабре 2020 г. СБУ провела в Закарпатской области массовые обыски, целью которых стала проверка информации о причастности венгров к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины. Еще ранее депутаты и глава Сюртовской объединенной территориальной общины были замечены за исполнением гимна Венгрии. По данному факту даже возбуждено уголовное дело.
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