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Украине предсказали полный развал
18 декабря 2020, 17:05 • 69 • Политика
Незалежная перестанет существовать по нескольким причинам
Украина в любой момент развалится на части. Таким мнением поделился бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
По его словам, обстановка в Незалежной накалена до предела. Из-за этого в любой момент вспыхнет большая гражданская война.
Украина переживает длительный политический кризис. Да и в экономическом плане все из ряда вон – многие граждане бегут из страны, из-за чего она перестает быть целостным государством, отметил экс-парламентарий.
Все это вызовет развал Незалежной, заявил политик в беседе с корреспондентом РИА ФАН.
Чтобы отвлекать население от проблем, власти продолжают разыгрывать антироссийскую карту. Накануне замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос рассказал в эфире интернет-канала "Апостроф" о якобы активизации пророссийских сил в Харькове после смерти мэра города Геннадия Кернеса.
Алексей Журавко не заметил того, о чем говорил генерал ВСУ. И назвал слова военного "очередным вбросом" для выставления России в плохом свете. По его мнению, Харьков – русский город, жители которого осознают, что Украина и РФ должны быть вместе. Бывший депутат Рады уверен, что Харьков, Херсон, Одесса и другие города могли бы давно выйти из состава Незалежной, если бы не влияние Запада на Киев.
Ранее Украине предрекали распад из-за упущенного шанса сохранить границы в постсоветском виде. Это произойдет потому, что страна, которая позиционирует себя не как самостоятельное государство, а как "анти-Россия", не способна удержать суверенитет и территориальную целостность. Также был назван срок, в течение которого о случится развал Незалежной: через 35 – 40 лет.
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