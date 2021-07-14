Украине предсказали осенние протесты и досрочные выборы президента

Эксперты и политики предсказали осенние протесты и досрочные выборы президента Украины из-за роста тарифов и систематического обмана населения.

В Киеве произошла стычка между полицейскими и ветеранами силовых структур, которые требовали от властей перерасчёта пенсий. Ситуацию в интервью телеканалу "360" прокомментировал украинский политолог Михаил Погребинский.

Участники митинга попытались взять штурмом здание Верховной рады. Правоохранители в ответ задействовали слезоточивый газ.

Как отметил Погребинский, власти обманули пенсионеров-силовиков, пообещав им повышение выплат. Однако военные выходят на пенсию в 45 лет, поэтому речь идёт о "крепких мужиках".

"Они считают, что у них есть шанс таким образом выбить повышение пенсий. И может, это действительно шанс", - пояснил он.

Погребинский прогнозирует рост протестных настроений в сентябре 2021 года, ибо власти могут осенью повысить ряд тарифов для населения. Это провоцирует социальный взрыв, который усугубляет тема продажи украинских земель. Удобной ситуацией вполне могут воспользоваться активисты.

"Люди начнут понимать, что их очень серьёзно грабит нынешняя власть", - указал он.

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Как считает депутат Верховной рады Илья Кива, это может привести к досрочным президентским выборам.

"До новых встреч, Арсен Борисович! И прощай, Зеленский!" - цитирует его слова РИА ФАН.