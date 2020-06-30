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Постмайданную Незалежную уже ничего не спасет, а ее судьбу будут решать в Вашингтоне и Москве

Россия и Украина рано или поздно объединятся, считает известная украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян. Об этом она рассказала в эфире местного оппозиционного канала "Голос правды".

"Я думаю, что Украину, какой она стала после Майдана-2014, не может уже спасти ничего", – цитирует "Свободная пресса" эксперта.

По ее мнению, что-то изменится, если президент США Дональд Трамп снова победит на выборах и "забудет про несчастную" Незалежную или "разрулит этот вопрос" с российским коллегой Владимиром Путиным.

Монтян подчеркнула, что намерена дожить до времен "неминуемого объединения Украины с Россией".

По ее словам, украинцы, которые придерживаются таких же взглядов, как у нее, ощущают нарастание "бардака и кровавого цирка" в стране, и многие, включая подавляющее большинство пророссийских жителей юго-востока соборной, считают существование Незалежной в нынешнем виде и границах невозможным.

Накануне украинский политик Василий Волга заявил, что уже в недалеком будущем РФ и Украина будут сражаться вместе против общего врага – коллективного Запада.

Ранее сегодня "Утро.ру" писало о том, что Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны, поскольку она "катится в пропасть". К такому выводу пришел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Он убежден, что Незалежной нужна реформа Конституции.

