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Украине предсказали объединение с Россией

30 июня 2020, 19:00  •  104 • Политика
Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Постмайданную Незалежную уже ничего не спасет, а ее судьбу будут решать в Вашингтоне и Москве
Россия и Украина рано или поздно объединятся, считает известная украинская правозащитница и адвокат Татьяна Монтян. Об этом она рассказала в эфире местного оппозиционного канала "Голос правды".
"Я думаю, что Украину, какой она стала после Майдана-2014, не может уже спасти ничего", – цитирует "Свободная пресса" эксперта.
По ее мнению, что-то изменится, если президент США Дональд Трамп снова победит на выборах и "забудет про несчастную" Незалежную или "разрулит этот вопрос" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Монтян подчеркнула, что намерена дожить до времен "неминуемого объединения Украины с Россией".
По ее словам, украинцы, которые придерживаются таких же взглядов, как у нее, ощущают нарастание "бардака и кровавого цирка" в стране, и многие, включая подавляющее большинство пророссийских жителей юго-востока соборной, считают существование Незалежной в нынешнем виде и границах невозможным.
Накануне украинский политик Василий Волга заявил, что уже в недалеком будущем РФ и Украина будут сражаться вместе против общего врага – коллективного Запада.
Ранее сегодня "Утро.ру" писало о том, что Владимир Зеленский может оказаться последним президентом страны, поскольку она "катится в пропасть". К такому выводу пришел депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович. Он убежден, что Незалежной нужна реформа Конституции.

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