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Украине предсказали новую войну: Её разожгут "партизаны" Зеленского
28 мая 2021, 01:15 • 35 • Политика
В Раде заявили о плане Зеленского по подготовке к партизанской войне. "Ни к чему хорошему данная инициатива не приведёт, а лишь к конфликтам между областями", - считает экс-депутат Рады Журавко.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается создать в стране партизанские отряды из так называемых "патриотов Украины", сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович. О том, чем обернётся для страны такая инициатива, предупредил экс-депутат украинского парламента Алексей Журавко.
Речь идёт о предложенных Зеленским законопроектах "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ. Предложенная программа является точным подобием "программы фронта национального освобождения Сальвадора", написал Рабинович на своей странице в Facebook.
По мнению Журавко, в "партизаны Зеленского" запишутся только бомжи и совсем уж радикальные отморозки. При этом ни к чему хорошему данная инициатива не приведёт, а лишь к конфликтам между областями, уверен бывший парламентарий.
- сказал Журавко в беседе с Nation News.
Он не исключил, что Зеленский пытается создать силовую структуру, которая подчинялась бы только ему. Это должно усилить позиции украинского лидера по отношению к киевскому мэру Кличко. Также это отличный способ воровства бюджетных денег, заключает экс-парламентарий.
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