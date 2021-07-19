Украине предложили заплатить 1,5 трлн рублей за блокаду Крыма

Украине предложили заплатить почти 1,5 трлн рублей за блокаду Крыма, которая нанесла вред экономике региона и местным жителям. В ближайшее время власти полуострова планируют привлечь конкретных злоумышленников к уголовной ответственности.Организаторы водной блокады Крымского полуострова будут наказаны. Об этом заявил первый вице-спикер республиканского парламента Ефим Фикс.Фикс возглавляет рабочую группу по оценке ущерба, собравшую информацию о 12 гражданах Украины, которые причастны к водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадам региона. Ущерб оценён в 1,47 трлн рублей.Вся информация передана в правоохранительные органы России, причём политик рассчитывает, что злоумышленников привлекут к уголовной ответственности."Как только мы эту сумму подкрепим всеми необходимыми документами, иск будет передан в суд", - заявил депутат в интервью РИА Новости.Отметим, что Киев отказывается снимать водную блокаду Крыма, который в 2014 году вошёл в состав России. Поэтому сейчас региональные власти ищут альтернативные варианты получения пресной воды.Абсурд заключается в том, что в 2021 году Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса, произведённой на Крымском полуострове. Как заявил polit.info политолог Владимир Джаралла, украинскую сторону особенно интересуют химическая продукция и добываемый на шельфе Азовского моря газ."Поставки продукции осуществляются по разным схемам, чаще всего за эти семь лет они уходили под маркой Украины", - указал эксперт.