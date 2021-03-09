Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебе...
У Байдена заподозрили слабоумие после случившегося на выступлении - видео
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
Главная / Политика

Украине предложили второй государственный язык: Это не русский

09 марта 2021, 15:20  •  325 • Политика
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что на Украине должно быть два государственных языка. Один из них, понятно, украинский. Вторым государственным языком, по мнению чиновника, должен стать английский. Русскому языку на Украине не оставили шансов.
Данилов призвал вторым обязательным языком на Украине сделать английский. По мнению чиновника, преподавать английский нужно, уже начиная с детского сада. Эта мера наверняка обезопасит Украину от "агрессивной" России, заявил Данилов.
"Мы за 30 лет не обратили внимания на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России. Я ещё раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы. Его не надо учить, его нужно знать", - подробнее объяснил свою позицию Данилов.
Украинский политик Максим Бужанский оценил идею Данилова. По словам депутата Верховной рады, Данилов "недорабатывает": английский нужно преподавать уже в роддоме. "Уникальный идиот", - добавил Бужанский по поводу Данилова.
"Колонии должны понимать язык колонизаторов", - тем временем отметил по этому поводу переговорщик, политолог Родион Мирошник.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



325
Источник
Похожие новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Там все ждут"
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
09 марта 2021, 00:40
Жительницы Крыма подверглись травле на встрече ОБСЕ. Конфликт спровоцировал представитель Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с ру...
09 марта 2021, 08:00
Жителям Донбасса готовят "интересные маршруты" на Западную Украину: "Т...
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 марта 2021, 14:20
"Первые день-два они продержатся…": Названы сроки большой войны в Донбассе
06 марта 2021, 00:15
Галичане плачутся: «Теперь русню не прихлопнуть»
04 марта 2021, 10:40
Кедми - о распаде России: "Осталось четыре года"
09 марта 2021, 02:30
"Кто-то может раскрыть пасть": Михалков преподал урок русским военным
05 марта 2021, 00:25
Киев ждут сюрпризы: освобождением всего Донбасса дело не ограничится – эксперт
06 марта 2021, 00:15
США испугались успехов "Спутника V": Белый дом выступил с резким заявлением
03 марта 2021, 03:30
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных действий
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.