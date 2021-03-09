Украине предложили второй государственный язык: Это не русский

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов считает, что на Украине должно быть два государственных языка. Один из них, понятно, украинский. Вторым государственным языком, по мнению чиновника, должен стать английский. Русскому языку на Украине не оставили шансов.

Данилов призвал вторым обязательным языком на Украине сделать английский. По мнению чиновника, преподавать английский нужно, уже начиная с детского сада. Эта мера наверняка обезопасит Украину от "агрессивной" России, заявил Данилов.

"Мы за 30 лет не обратили внимания на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем от России. Я ещё раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского сада и школы. Его не надо учить, его нужно знать", - подробнее объяснил свою позицию Данилов.

Украинский политик Максим Бужанский оценил идею Данилова. По словам депутата Верховной рады, Данилов "недорабатывает": английский нужно преподавать уже в роддоме. "Уникальный идиот", - добавил Бужанский по поводу Данилова.

"Колонии должны понимать язык колонизаторов", - тем временем отметил по этому поводу переговорщик, политолог Родион Мирошник.