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Чтобы выйти из кризиса, Киев должен начать все заново

Украину не смог спасти даже "ребенок почти непорочного политического зачатия" – так украинский адвокат Андрей Федур назвал президента Владимира Зеленского. У Киева остался один выход – вернуться к истокам, став Русью.

Встав у руля, Зеленский обещал все изменить в стране. Новому президенту многие поверили, поскольку он не был связан с прежней властью. Но оказалось, что сложившийся "адский круг" не разорвать и ему, отметил юрист. Зеленский не выполнил обещание даже насчет переезда своей администрации, что уж тут говорить об экономике страны.

"Должен признать, что правы те, кто хочет вновь учредить украинское государство, создавая настоящее с именем Русь", – написал Федур в "Фейсбук".

Украинские политики не раз заявляли, что Россия незаконно присвоила себе название страны, поскольку исторически оно принадлежит Киеву, напоминает телеканал "360".

За последние месяцы рейтинг президента Незалежной стремительно падает. В апреле в его поддержку выступила лишь треть граждан. Многих украинцев разочаровало выступление Зеленского по поводу Второй мировой войны.