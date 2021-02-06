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Украине предложили сформировать правительство из бывших премьеров во главе с гражданкой Канады
06 февраля 2021, 17:55 • 147 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский может утратить монобольшинство в парламенте, а, соответственно, и влияние на правительство. Пока этого не случилось, ему следует собрать новое правительство из бывших премьер-министров Украины, а во главе этого органа поставить гражданку Канады, министра финансов этой страны Христю Фриланд.
ё это для того, чтобы спасти Украину от влияния Порошенко, Медведчука и Коломойского, которые ведут её к гибели. Такое предложение озвучил российский политолог Станислав Белковский.
«Простаивают очень мощные кадры: Юлия Владимировна Тимошенко, Владимир Борисович Гройсман, Арсений Петрович Яценюк, некоторые другие. И по-прежнему моим фаворитом в качестве премьер-министра Украины является Христя Фриланд, которая сейчас министр финансов уже Канады, а не иностранных дел», - заявил Белковский в интервью изданию «Гордон».
Министр финансов Канады Христя Фриланд с президентом Украины Владимиром Зеленским
Но поскольку Фриланд уже занята на должности министра финансов Канады, то, по мнению Белковского, премьером мог бы стать и нынешний спикер парламента Дмитрий Разумков.
Такие шаги позволят Зеленскому сделать рывок вперёд.
«Поскольку у всех бывших премьер-министров есть нереализованные амбиции. Каждый из них так или иначе видел или видит себя то президентом, то премьером, то и тем, и другим вместе. И вот объединив их в рамках единого Кабинета и консолидировав тем самым вокруг себя значительную часть элит, Владимир Александрович Зеленский мог бы добиться решающего рывка вперед. Параллельно в оставшиеся три года проведя конституционную реформу вот с двумя основными уклонами, двумя основными ставками: на парламентскую республику и на децентрализацию, повышение роли мэров, на фоне чего можно ликвидировать области, которые совершенно не нужны», - уверен российский политолог.
Однако рывок вперёд нужен не только для удержания власти Зеленского, но и для спасения Украины, которая сейчас находится на грани гибели, считает Белковский. И в гибели этой заинтересованы не кто иные как Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский – несмотря на всю разницу в их политических взглядах и предпочтениях.
«Сказать, что "страна находится на краю краха и гибели. Бенефициарами этого процесса распада являются три физических лица: Петр Алексеевич Порошенко, Виктор Владимирович Медведчук и Игорь Валерьевич Коломойский. Поэтому, значит, если мы хотим предотвратить крах и полное торжество этих трех физических лиц, чьи интересы в данном случае совпадают, несмотря на диаметрально противоположные идеологические установки, которые они могут транслировать, мы должны создать правительство национального единства. И в отведенные нам три года осуществить те реформы, об отсутствии или недостаточности которых мы проели друг другу все возможные плеши и другие, покрытые растительностью, места на теле"», - советует Белковский Зеленскому.
Политтехнолог Станислав Белковский- учредитель и директор (2004—2009) «Института национальной стратегии», директор (2002—2004) Совета по национальной стратегии. Колумнист газеты «Московский комсомолец». Участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь». Автор еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы». Бывший супруг украинского политолога Олеси Яхно.
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