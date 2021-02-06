Украине предложили сформировать правительство из бывших премьеров во главе с гражданкой Канады • 147 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский может утратить монобольшинство в парламенте, а, соответственно, и влияние на правительство. Пока этого не случилось, ему следует собрать новое правительство из бывших премьер-министров Украины, а во главе этого органа поставить гражданку Канады, министра финансов этой страны Христю Фриланд.



ё это для того, чтобы спасти Украину от влияния Порошенко, Медведчука и Коломойского, которые ведут её к гибели. Такое предложение озвучил российский политолог Станислав Белковский.



«Простаивают очень мощные кадры: Юлия Владимировна Тимошенко, Владимир Борисович Гройсман, Арсений Петрович Яценюк, некоторые другие. И по-прежнему моим фаворитом в качестве премьер-министра Украины является Христя Фриланд, которая сейчас министр финансов уже Канады, а не иностранных дел», - заявил Белковский в интервью изданию «Гордон».



Министр финансов Канады Христя Фриланд с президентом Украины Владимиром Зеленским



Но поскольку Фриланд уже занята на должности министра финансов Канады, то, по мнению Белковского, премьером мог бы стать и нынешний спикер парламента Дмитрий Разумков.



Такие шаги позволят Зеленскому сделать рывок вперёд.



«Поскольку у всех бывших премьер-министров есть нереализованные амбиции. Каждый из них так или иначе видел или видит себя то президентом, то премьером, то и тем, и другим вместе. И вот объединив их в рамках единого Кабинета и консолидировав тем самым вокруг себя значительную часть элит, Владимир Александрович Зеленский мог бы добиться решающего рывка вперед. Параллельно в оставшиеся три года проведя конституционную реформу вот с двумя основными уклонами, двумя основными ставками: на парламентскую республику и на децентрализацию, повышение роли мэров, на фоне чего можно ликвидировать области, которые совершенно не нужны», - уверен российский политолог.



Однако рывок вперёд нужен не только для удержания власти Зеленского, но и для спасения Украины, которая сейчас находится на грани гибели, считает Белковский. И в гибели этой заинтересованы не кто иные как Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский – несмотря на всю разницу в их политических взглядах и предпочтениях.



«Сказать, что "страна находится на краю краха и гибели. Бенефициарами этого процесса распада являются три физических лица: Петр Алексеевич Порошенко, Виктор Владимирович Медведчук и Игорь Валерьевич Коломойский. Поэтому, значит, если мы хотим предотвратить крах и полное торжество этих трех физических лиц, чьи интересы в данном случае совпадают, несмотря на диаметрально противоположные идеологические установки, которые они могут транслировать, мы должны создать правительство национального единства. И в отведенные нам три года осуществить те реформы, об отсутствии или недостаточности которых мы проели друг другу все возможные плеши и другие, покрытые растительностью, места на теле"», - советует Белковский Зеленскому.



Политтехнолог Станислав Белковский- учредитель и директор (2004—2009) «Института национальной стратегии», директор (2002—2004) Совета по национальной стратегии. Колумнист газеты «Московский комсомолец». Участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь». Автор еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы». Бывший супруг украинского политолога Олеси Яхно.

Президент Украины Владимир Зеленский может утратить монобольшинство в парламенте, а, соответственно, и влияние на правительство. Пока этого не случилось, ему следует собрать новое правительство из бывших премьер-министров Украины, а во главе этого органа поставить гражданку Канады, министра финансов этой страны Христю Фриланд.ё это для того, чтобы спасти Украину от влияния Порошенко, Медведчука и Коломойского, которые ведут её к гибели. Такое предложение озвучил российский политолог Станислав Белковский.«Простаивают очень мощные кадры: Юлия Владимировна Тимошенко, Владимир Борисович Гройсман, Арсений Петрович Яценюк, некоторые другие. И по-прежнему моим фаворитом в качестве премьер-министра Украины является Христя Фриланд, которая сейчас министр финансов уже Канады, а не иностранных дел», - заявил Белковский в интервью изданию «Гордон».Министр финансов Канады Христя Фриланд с президентом Украины Владимиром ЗеленскимНо поскольку Фриланд уже занята на должности министра финансов Канады, то, по мнению Белковского, премьером мог бы стать и нынешний спикер парламента Дмитрий Разумков.Такие шаги позволят Зеленскому сделать рывок вперёд.«Поскольку у всех бывших премьер-министров есть нереализованные амбиции. Каждый из них так или иначе видел или видит себя то президентом, то премьером, то и тем, и другим вместе. И вот объединив их в рамках единого Кабинета и консолидировав тем самым вокруг себя значительную часть элит, Владимир Александрович Зеленский мог бы добиться решающего рывка вперед. Параллельно в оставшиеся три года проведя конституционную реформу вот с двумя основными уклонами, двумя основными ставками: на парламентскую республику и на децентрализацию, повышение роли мэров, на фоне чего можно ликвидировать области, которые совершенно не нужны», - уверен российский политолог.Однако рывок вперёд нужен не только для удержания власти Зеленского, но и для спасения Украины, которая сейчас находится на грани гибели, считает Белковский. И в гибели этой заинтересованы не кто иные как Петр Порошенко, Виктор Медведчук и Игорь Коломойский – несмотря на всю разницу в их политических взглядах и предпочтениях.«Сказать, что "страна находится на краю краха и гибели. Бенефициарами этого процесса распада являются три физических лица: Петр Алексеевич Порошенко, Виктор Владимирович Медведчук и Игорь Валерьевич Коломойский. Поэтому, значит, если мы хотим предотвратить крах и полное торжество этих трех физических лиц, чьи интересы в данном случае совпадают, несмотря на диаметрально противоположные идеологические установки, которые они могут транслировать, мы должны создать правительство национального единства. И в отведенные нам три года осуществить те реформы, об отсутствии или недостаточности которых мы проели друг другу все возможные плеши и другие, покрытые растительностью, места на теле"», - советует Белковский Зеленскому.Политтехнолог Станислав Белковский- учредитель и директор (2004—2009) «Института национальной стратегии», директор (2002—2004) Совета по национальной стратегии. Колумнист газеты «Московский комсомолец». Участвовал в еженедельной программе «Белковский. Прямая линия» в качестве «главного специалиста» телеканала «Дождь». Автор еженедельной передачи «Время Белковского» на радиостанции «Эхо Москвы». Бывший супруг украинского политолога Олеси Яхно. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





147 Источник Похожие новости «Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях Прозападные некоммерческие организации покидают Приднестровье Зе на русском языке рассказал, что запретил телеканалы, чтобы не лгали про тарифный геноцид Как Зеленский зачищает информационное поле Украины Майя Санду во Франции: «Мы тоже европейцы!» Публичная и теневая деятельность органов международной юстиции Новости партнеров