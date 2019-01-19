Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Facebook не смог утаить разработку соцсети для "мемов"
Таинственные пещеры зороастрийцев на берегу Дона. Психоистория
Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье
Тупик или развитие? В каком состоянии находятся отношения России и ФРГ
Главная / В России

Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы

19 января 2019, 17:54  •  186 • В России

Классик, описавший «русский бунт – бессмысленный и беспощадный», не мог предположить, что есть еще более бессмысленная вещь на свете – украинская логика. Впрочем, Александру Сергеевичу простительно – в его времена никакой Украины не существовало. Сие есть явление нашего нынешнего, и без того безумного времени, которое на территории Незалежной достигло своего максимального, пикового выражения.

Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар (по-украински его фамилия звучит как Кышкар, что означает происхождение не от «кошка-кiшка», а от кишки-кишечника) заявил, что Украина для возвращения Крыма и Донбасса должна помочь Японии оттяпать у России Курилы. А потом, дескать, Япония поможет Украине в ее нелегкой задаче. Почему? Странный вопрос – потому что весь мир театр, а Украина «понад усе», то есть в центре мирозданья.

- Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России, - заявил сей украинский законотворец и развил свою «мысль» далее. - Все поймут, что Украина — это ключ к разрешению всех территориальных конфликтов. В том числе, сирийского».

Вот тут он, конечно, сильно погорячился. И дело даже не в панхохлизме с идеей «Великой Украины» от южного берега Северного Ледовитого океана до северного побережья Антарктиды, которая являются «ключом к разрешению всех территориальных конфликтов». Предложение укродепутата в части Сирии могут не понять совсем другие государства. Потому что у Сирии на данный момент есть только один территориальный конфликт. С государством, именуемым Израиль.

- Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью. Но лет через 5, благодаря привлечению ВМС США, я думаю, с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину, - завершил свою мысль, завернув предложение в традиционную упаковку «весьмирснами», депутат Кишкар.

Мысль понятна. Главное, чтобы США и другие страны Запада обеспечили прекращение «доминирования кремлевской России» военным путем. То есть начали бы войну с Москвой, а Украина тем временем, воспользовавшись сварой тигров, умыкнула бы себе то, что «плохо лежит». Тем более, что помощь Киева Японии в отбирании Курил никак не конкретизирована. Клинтон, которая Хиллари, тоже вон из Киева изо всех сил помогали стать президентом США.

Зная, чем последние годы заканчиваются все украинские инициативы и суперпроекты, я на месте самураев в случае предложения такой помощи, как минимум, насторожился бы. А то ведь так, с украинской-то помощью, можно не Курилами прирасти, а Хоккайдо или Окинаву потерять.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

186
Источник
Похожие новости
19 января 2019, 01:39
Щенок Путина - потомок чемпионов
18 января 2019, 19:09
Лавров ответил на предложение Меркель отправить немецких и французских специалистов в Керченский пролив
19 января 2019, 14:39
В коррупции на Украине виноваты «москали» и Тимошенко
Загрузка...
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
19 января 2019, 16:09
«На удивление уверен в себе»: адвокат рассказал о состоянии обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана
19 января 2019, 17:54
Путин искупался на Крещение в проруби в Подмосковье
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
13 января 2019, 12:09
МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
18 января 2019, 17:24
«Двух лётчиков спасли»: что известно об аварии Су-34 на Дальнем Востоке
13 января 2019, 18:39
″Пусть пойдут поторгуются″: Эксперт назвал Украине "запасной вариант" источника энергоресурсов, как у России
14 января 2019, 10:54
Хотим домой вернуться живыми: рота ВСУ отказалась идти в бой
16 января 2019, 01:54
Россия снова "показала фигу" ПАСЕ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.