Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы

Классик, описавший «русский бунт – бессмысленный и беспощадный», не мог предположить, что есть еще более бессмысленная вещь на свете – украинская логика. Впрочем, Александру Сергеевичу простительно – в его времена никакой Украины не существовало. Сие есть явление нашего нынешнего, и без того безумного времени, которое на территории Незалежной достигло своего максимального, пикового выражения.

Депутат Верховной Рады Украины Павло Кишкар (по-украински его фамилия звучит как Кышкар, что означает происхождение не от «кошка-кiшка», а от кишки-кишечника) заявил, что Украина для возвращения Крыма и Донбасса должна помочь Японии оттяпать у России Курилы. А потом, дескать, Япония поможет Украине в ее нелегкой задаче. Почему? Странный вопрос – потому что весь мир театр, а Украина «понад усе», то есть в центре мирозданья.

- Думаю, через 10-15 лет у нас будет достаточно правильный контакт с нашими западными партнерами. С Японией в том числе и другими странами, у которых есть территориальные конфликты с РФ. Они могут быть решены, когда закончится доминирование кремлевской России, - заявил сей украинский законотворец и развил свою «мысль» далее. - Все поймут, что Украина — это ключ к разрешению всех территориальных конфликтов. В том числе, сирийского».

Вот тут он, конечно, сильно погорячился. И дело даже не в панхохлизме с идеей «Великой Украины» от южного берега Северного Ледовитого океана до северного побережья Антарктиды, которая являются «ключом к разрешению всех территориальных конфликтов». Предложение укродепутата в части Сирии могут не понять совсем другие государства. Потому что у Сирии на данный момент есть только один территориальный конфликт. С государством, именуемым Израиль.

- Как бывший военный я уверен, что нам придется с оружием в руках возвращать эти территории. Другого история России нам не предлагает. Любой конфликт с Россией как с империей заканчивался большой кровью. Но лет через 5, благодаря привлечению ВМС США, я думаю, с минимальными потерями мы сможем деоккупировать эти территории — Крым и Восточную Украину, - завершил свою мысль, завернув предложение в традиционную упаковку «весьмирснами», депутат Кишкар.

Мысль понятна. Главное, чтобы США и другие страны Запада обеспечили прекращение «доминирования кремлевской России» военным путем. То есть начали бы войну с Москвой, а Украина тем временем, воспользовавшись сварой тигров, умыкнула бы себе то, что «плохо лежит». Тем более, что помощь Киева Японии в отбирании Курил никак не конкретизирована. Клинтон, которая Хиллари, тоже вон из Киева изо всех сил помогали стать президентом США.

Зная, чем последние годы заканчиваются все украинские инициативы и суперпроекты, я на месте самураев в случае предложения такой помощи, как минимум, насторожился бы. А то ведь так, с украинской-то помощью, можно не Курилами прирасти, а Хоккайдо или Окинаву потерять.

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