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Украине предложили нацелить ракеты на АЭС в России: "Превентивная угроза"

27 апреля 2021, 20:00  •  195 • В мире
Украинский нардеп посоветовал властям страны нацелить ракеты на ядерные объекты в России. По его словам, это якобы поможет вести дальнейшие переговоры с Москвой.
Украинский депутат Роман Костенко выдвинул предложение пригрозить России новым Чернобылем. Так, в эфире местного телеканала он заявил о необходимости превентивно угрожать Москве.
По его мнению, Незалежной стоит нацелить свои ракеты на АЭС в России. При этом, уточнил он, сверхбольшой дальностью ракеты обладать не должны - достаточно и тысячи километров.
Нардеп указал, что данное вооружение ВСУ посодействует ведению переговоров с Москвой. Он полагает, что такие меры позволят показать решимость украинцев в диалоге с Россией.
"Москва должна знать, что у них есть атомные станции - такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", - заявил Костенко.
По его убеждению, такая тактика позволит вести дипломатическую работу с представителями России на равных.

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