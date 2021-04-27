Украине предложили нацелить ракеты на АЭС в России: "Превентивная угроза"

Украинский нардеп посоветовал властям страны нацелить ракеты на ядерные объекты в России. По его словам, это якобы поможет вести дальнейшие переговоры с Москвой.

Украинский депутат Роман Костенко выдвинул предложение пригрозить России новым Чернобылем. Так, в эфире местного телеканала он заявил о необходимости превентивно угрожать Москве.

По его мнению, Незалежной стоит нацелить свои ракеты на АЭС в России. При этом, уточнил он, сверхбольшой дальностью ракеты обладать не должны - достаточно и тысячи километров.

Нардеп указал, что данное вооружение ВСУ посодействует ведению переговоров с Москвой. Он полагает, что такие меры позволят показать решимость украинцев в диалоге с Россией.

"Москва должна знать, что у них есть атомные станции - такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят", - заявил Костенко.

По его убеждению, такая тактика позволит вести дипломатическую работу с представителями России на равных.