Украине предлагают провести референдум о возвращении в состав Большой России

Предательство избирателей украинскими политиками будет продолжаться бесконечно, единственный выход – возвращение в состав Большой России.Об этом, комментируя итоги состоявшихся на Украине местных выборов, заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.«Украинцы успели убедиться, что большинство заявленных на выборах политических сил нацелены не на улучшение качества жизни населения, а на укрепление статусности чиновников и их обогащения.За всю невесёлую историю «незалежной» именно на выборах-2020 зафиксирована самая низкая явка – меньше 37 процентов. Это – ответ народа украинскому президенту, но не на пять его фарсовых вопросов, а на всю Зе-политику, которую не иначе как разбазариванием Украины назвать нельзя. Местные выборы – это личный провал Владимира Зеленского.Пустые Зе-обещания больше не работают. По предварительным результатам экзитполов, ни один из кандидатов от президентской партии не смог стать фаворитом мэрских выборов ни в одном областном центре. С треском провалилась и пропрезидентская партия «Слуга народа». Это говорит о том, что народу не нужны лживые и дилетантские «слуги».Проиграли на прошедших выборах все политические силы. Достойных кандидатов в местные органы власти украинцы в выборных бюллетенях не нашли.Судя по критично низкой явке на выборах и характеру голосования, напрашивается один вывод – народ Украины, наконец, осознал, что все чиновники, которые приходят к власти, моментально забывают о людях. Украинцы устали от бардака в стране, который с каждым годом становится более неконтролируемым. Люди начинают понимать, что единственный правильный для Украины курс – это курс в Россию.Этим можно объяснить поддержку оппозиционной партии, у которой хоть и очень осторожная, но все же пророссийская риторика. Думаю, что если бы на выборы пошла бы сила, которая представила бы четкую программу восстановления дружеских отношений с Россией, на избирательных участках была бы совсем другая явка.С уверенностью могу сказать одно: когда на Украине будет проходить референдум о вхождении в состав Российской Федерации (что, судя по настроениям украинцев, произойдет очень скоро) жители «незалежной» повторят триумф народных республик Донбасса и единогласно проголосуют за возвращение домой – в Большую Россию!» – считает Муратов.