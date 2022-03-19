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Украине потребовалось 19 дней, чтобы признать очевидное об Азовском море

19 марта 2022, 05:55  •  96 • Политика
Министерство обороны Украины сделало заявление об Азовском море. Об этом же Минобороны России говорило ещё 1 марта. Незалежной для признания очевидного потребовалось 19 дней.
1 марта официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы Украины полностью лишены выхода к Азовскому морю.
"С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован", - произнёс он.
Конашенков объяснил, что вдоль побережья Азовского моря под контроль украинские районы брали передовые отряды Народной милиции Донецкой народной республики и воинские части русской армии.
Чтобы признать очевидное, Украине потребовалось 19 дней. Минобороны этой страны только сейчас признало потерю выходов к Азовскому морю. Информация об этом появилась в оперативной сводке ведомства в Facebook.
"Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе – временно лишили Украину выхода к Азовскому морю", - сказано в сообщении.

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