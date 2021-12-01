Украине посоветовали подождать 10 лет, чтобы увидеть крах России

Бывший украинский министр считает, что жителям Незалежной надо лишь немного подождать, чтобы "поднять бокалы" за упадок России.

На Украине не иссякает фонтан абсурдных заявлений, призванных отвлечь внимание граждан от внутренних проблем в стране. В то время как президент Украины Владимир Зеленский сообщает о некоем заговоре со стороны олигархов, обывателей "кормят" прогнозами о будущем России.

На сей раз отличился бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко. Он публично заявил, что через десятилетие украинцы смогут увидеть крах России.

По словам дипломата, спустя годы можно будет "поднять бокалы", ведь наша страна якобы "повторит судьбу СССР", передают "Дни.ру".

Проверить этот прогноз Огрызко предложил в 2035 году (когда ему должно исполниться 79). Тогда, по его словам, как раз и можно будет выяснить, что станет с экономикой России.

Подобные прогнозы делались на Украине и раньше. Например, в 2015 году политик и активист Георгий Тука говорил, что Россия прекратит своё существование максимум через пять лет. Тогда он возлагал большие надежды на антироссийские санкции и ждал, когда уровень жизни в России начнёт стремительно снижаться.