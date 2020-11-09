Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Главная / Политика

Украине порекомендовали отказаться от южных регионов в пользу России

09 ноября 2020, 09:50  •  186 • Политика
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Сенатор дал ответ гневным патриотам Незалежной, стремящихся избавиться от "влияния России"
Украинские власти должны отказаться от южных территорий, если Киев примет решение о сносе памятнике Екатерине II в Одессе. Такое заявление сделал член Совфеда Сергей Цеков.
8 ноября в Одессе прошла акция, в ходе которой выступающие стали требовать от украинских властей демонтировать памятник императрице Российской империи. По мнению участников, исторический объект в городе находится "незаконно". Инициаторы заявили, что такие действия позволят Одессе избавиться от влияния со стороны РФ.
По словам сенатора, Украина демонстрирует пример массовой деградации и культурного вырождения. Для полного соответствия "исторической справедливости" Киев должен передать РФ южные регионы Незалежной, которые были получены Украиной благодаря Екатерине II, передает РИА "Новости".
Цеков объяснил, что территория Новороссии вместе с черноморским побережьем была включена в состав России после войн с Турцией. На Украине же стараются не обращать внимания на указанный факт, и потому намеренно пытаются переврать историю, заключил сенатор.
Напомним, на территории Украины демонтировано более 1,3 тыс. памятников Владимиру Ленину. В 2017 году глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что в городах Незалежной не осталось ни одного памятника советскому вождю. Всего в рамках декоммунизации украинские власти снесли более 2 тысяч памятников, построенных в советский период.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



186
Источник
Похожие новости
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного победителя карабахской войны
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 02:30
Москву ждут новые ограничения после признания ошибок Собянина. Прогноз Баширова
09 ноября 2020, 00:40
Вооружённые протесты запланированы в 60 городах США. Сторонников Трампа провоцируют активисты BLM
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 06:10
"Трамп, однако, прав": Пушков указал на главную проблему Байдена
09 ноября 2020, 02:30
Криворожец Владимир Зеленский отреагировал на бойню в родном городе: "Уроды"...
09 ноября 2020, 04:20
"Пиррова победа" Алиева и забытый Пашинян: Политолог назвал истинного побед...
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 21:50
Надо ли русским встревать в войну в Карабахе? Добровольцы Донбасса объяснили поведение Пашиняна
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разрушив главную версию по MH17
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.