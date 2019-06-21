Украине пообещали "югославский сценарий" из-за потери газового транзита

Евгений Червоненко предупредил президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости потери газотранспортной системы.

В интервью каналу News One экс-министр транспорта страны отметил, что Украина имеет шанс не только "разорваться 1 сентября полным дефолтом". В 2019 году, указал он, страна ещё должна выплатить 16 млрд долларов по внешним обязательствам.

"Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", - пояснил он.

Червоненко признался, что не связывает надежды на улучшение с обновлением состава Верховной рады. По его мнению, по итогам досрочных выборов в парламент может попасть много новых некомпетентных лиц — "соросовских, модных, перекрашенных и переобутых".