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Украине пообещали "югославский сценарий" из-за потери газового транзита
21 июня 2019, 13:09 • 97 • Политика
Экс-министр транспорта Евгений Червоненко предупредил о "югославском сценарии" для Украины в случае потери газотранспортной системы. По его мнению, утрата транзита российского газа обернётся для страны не только дефолтом.
Евгений Червоненко предупредил президента Украины Владимира Зеленского о недопустимости потери газотранспортной системы.
В интервью каналу News One экс-министр транспорта страны отметил, что Украина имеет шанс не только "разорваться 1 сентября полным дефолтом". В 2019 году, указал он, страна ещё должна выплатить 16 млрд долларов по внешним обязательствам.
"Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант", - пояснил он.
Червоненко признался, что не связывает надежды на улучшение с обновлением состава Верховной рады. По его мнению, по итогам досрочных выборов в парламент может попасть много новых некомпетентных лиц — "соросовских, модных, перекрашенных и переобутых".
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