Украине пообещали канадскую бронетехнику: Зеленский и Трюдо пришли к соглашению

О достигнутом соглашении сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Торонто.

По мнению канадского премьера, принятое решение "позитивно". Как известно, канадские военные принимают участие в тренировочной миссии UNIFIER, помогая обучать украинскую армию. Миссия будет продолжена, для чего требуются поставки дополнительного оборудования.

Кроме того, производство боеприпасов на Украине инвестируют ряд компаний из Канады.

В своем выступлении Зеленский добавил, что достигнутые договоренности касаются поставок оборонительного вооружения и бронетехники. Соглашение, как предполагается, будет подписано "в ближайшее время".

Премьер-министр Канады выразил уверенность в том, что Украине сейчас "особенно важна поддержка" в ее противостоянии со "страной-агрессором" Россией. Во всех ситуациях, когда идет речь о российско-украинском конфликте, Торонто последовательно занимает сторону Киева, напоминает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский незамысловато польстил премьеру Канады Джастину Трюдо. После встречи в Торонто он назвал политика своим вдохновителем и другом Украины.