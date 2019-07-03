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Украине пообещали канадскую бронетехнику: Зеленский и Трюдо пришли к соглашению
03 июля 2019, 07:54 • 63 • В мире
Список стран, в которые разрешено продавать оружие из Канады, пополнит Украины. Речь прежде всего идет об оборонительном вооружении и бронетехнике.
О достигнутом соглашении сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместном брифинге с Владимиром Зеленским в Торонто.
По мнению канадского премьера, принятое решение "позитивно". Как известно, канадские военные принимают участие в тренировочной миссии UNIFIER, помогая обучать украинскую армию. Миссия будет продолжена, для чего требуются поставки дополнительного оборудования.
Кроме того, производство боеприпасов на Украине инвестируют ряд компаний из Канады.
В своем выступлении Зеленский добавил, что достигнутые договоренности касаются поставок оборонительного вооружения и бронетехники. Соглашение, как предполагается, будет подписано "в ближайшее время".
Премьер-министр Канады выразил уверенность в том, что Украине сейчас "особенно важна поддержка" в ее противостоянии со "страной-агрессором" Россией. Во всех ситуациях, когда идет речь о российско-украинском конфликте, Торонто последовательно занимает сторону Киева, напоминает ТАСС.
Президент Украины Владимир Зеленский незамысловато польстил премьеру Канады Джастину Трюдо. После встречи в Торонто он назвал политика своим вдохновителем и другом Украины.
При этом Зеленский даже заявил, что именно Трюдо был тем, кто вдохновил его на то, чтобы податься в политику. Все эти откровения посыпались от украинского лидера после встречи с премьером Канады, состоявшейся в Торонто.
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