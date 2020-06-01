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Американские объекты в Незалежной не подчиняются местному законодательству

Организация Объединенных Наций (ООН) не поможет Киеву избавиться от американских биолабораторий, размещенных на украинской территории. Это не в ее компетенции, да и США не обратят внимания на требования ООН, которые не совпадают с ее интересами. Действовать надо иначе, уверен политолог Ростислав Ищенко.

США понимают язык денег. Если держать биолаборатории на Украине станет слишком затратно, они сами от них откажутся, считает эксперт. Поэтому он рекомендовал не письма с требованиями в ООН писать, а перекрывать дороги около американских объектов на Украине и не пускать персонал на работу.

"Тогда возникнут серьезные материальные издержки, и США подумают о том, нет ли другого государства, куда все это можно безболезненно перенести", – сказал политолог в интервью "Украине.ру". Он уточнил, что Киев не контролирует американские биолаборатории, размещенные в Незалежной. По сути, этим объектам незаконно придан экстерриториальный статус.

Ранее депутаты Верховной рады заподозрили США в разработке биологического оружия на территории Украины.

После распада СССР в Незалежной появилось, по разным данным, от 7 до 15 объектов биотехнологической и медицинской направленности повышенной секретности, куда имеют доступ только американцы. Аналогичные лаборатории открыты также в Грузии, Казахстане, Узбекистане, Молдавии, Армении и Азербайджане. В последние годы в этих регионах стали регулярно отмечаться вспышки неизвестных или давно забытых заболеваний.