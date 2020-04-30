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Украине открыли рынки и хотят ввести «адаптивный» карантин

30 апреля 2020, 07:10  •  42 • Украина


После 11 мая на Украине продолжат действовать такие требования, как масочный режим и безопасная дистанция, а по стране планируют ввести «адаптивный» карантин.

Об этом сегодня, 29 апреля, на аседании Кабмина рассказал глава правительства Денис Шмыгаль.

«Вчера на Совете экономического развития мы беседовали с ведущими экономистами страны. Они поддержали правительственный план и согласны с тем, что нужно запускать «адаптивный» карантин. Это означает, что в случае вспышки инфекции в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не по всей стране», — пояснил премьер-министр.

По его словам, даже после возобновления работы всех учреждений и транспорта украинцам придется носить индивидуальные средства защиты.

«Мы должны осознать, что маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Теперь это норма», — подчеркнул Шмыгаль.

Также сегодня, Кабмин пошёл на встречу аграриям, вынужденным выбрасыватьранние овощи на свалку в связи с невозможностью их реализации, и возобновил с 30 апреля работу агропродовольственных рынков.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игоря Петрашко, контроль за соблюдением продовольственным рынком противоэпидемических требований возложен на представителей Госпродпотребслужбы. В частности, территориальные органы ведомства должны обеспечить постоянное присутствие на каждом рынке не менее двух своих инспекторов и ежедневно проводить внеплановые проверки.

Согласно принятым изменениям, главный государственный санитарный врач Украины разработал и утвердил перечень требований к профилактическим мерам противодействия COVID-19 при осуществлении торговли на рынках. В частности:

— наличие регистрации агропродовольственного рынка как оператора рынка пищевых продуктов;

— допуск работников и посетителей на территорию рынка исключительно при наличии медицинской маски (респиратора);

— прохождение бесконтактного температурного скрининга;

— наличие на каждом входе (въезде) на территорию рынка диспенсеров с антисептиком;

— количество посетителей, одновременно находящихся на территории рынка, не более одного на 10 квадратных метров торговой площади;

— расстояние между местами продавцов — не менее трех метров, места торговли должны быть оборудованы защитными экранами между продавцами и покупателями (из пленки или пластика);

— проведение дезинфекции контактных поверхностей каждые три часа, уборка и дезинфекция всех помещений, включая стационарные торговые места в конце каждого рабочего дня;

— отсутствие стихийной торговли на прилегающей к рынку территории;

— обеспечение постоянного информирования посетителей об установленных ограничениях, которые необходимо соблюдать;

— агропродовольственные рынки обязуются соблюдать требования относительно профилактических мер противодействия распространения COVID-19 и оперативного устранения нарушений.

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