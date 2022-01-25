Украине оставят две области. Всё остальное – русское

Ситуацию вокруг Украины нагнетают с каждым днём: "Россия нападёт на Украину. Не сегодня, так завтра!" – любимая тема рассуждений для западных СМИ и политиков. При этом другой рукой Запад подталкивает Зеленского к нападению на Донбасс. Полное впечатление, что скоро там всё равно полыхнёт – как Воронья слободка в "Золотом телёнке", которая просто не могла не сгореть, потому что очень многие этого хотели. Вот только переживёт ли Незалежная такую политическую авантюру своего руководства – большой вопрос. Особенно если вспомнить, из каких земель сложился "пазл" нынешней Украины и на какие её территории в случае чего будут претендовать её соседи.

Чтобы немного разрядить столь напряжённую за последнее время обстановку вокруг Украины, анекдот в тему, из недавнего прошлого, мало отличающегося от настоящего:

Путин звонит Порошенко и спрашивает: – Ще не вмерла Украина? Порошенко в ответ смеётся: – Ще не вмерла. Путин: – Хорошо, я тогда попозже позвоню...

Смех – смехом, но если не о предсмертных судорогах, то о смертельно опасной болезни Украины говорить можно давно. Унаследованную от СССР мощную экономику (60-е место в мире) Незалежная, прямо скажем, раздербанила и профукала. Госдолг вырос в десятки раз. Население с советских 51 миллиона человек только официально упало до 42, а фактически (по оценкам многих экспертов) – до 36, да и то в лучшем случае. Потери в разы бо́льшие, чем в годы Великой Отечественной и пресловутого "голодомора" вместе взятых.

Выход у украинских временщиков один – маленькая война. И не то чтобы "победоносная", но позволяющая "обнулить долги" и запустить на свою территорию для "защиты от российской агрессии" войска НАТО. Так, первый министр госбезопасности ДНР, исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук в комментарии "Первому русскому" подчеркнул:

Сегодня имеет место высочайший уровень вероятности войны. Режим президента Зеленского шатается, и для него война – единственная возможность удержать власть. Но Зеленский – лишь кукла в руках Запада, которому нужна война. Чтобы "сдержать" Россию, начавшую перезагрузку ОДКБ и дипломатическое наступление. И преодолеть фактор раскола в Европе по отношению к России. Для прекращения "излишней самостоятельности" ряда стран под предлогом "атлантического единства" необходимо дружить против общего врага.

Вот только закончиться эта авантюра может для Украины... полным распадом этой страны, а точнее, недогосударства.

Границы Украины: откуда что взялось?

Можно сколько угодно повторять завиральные теории одного из творцов украинского псевдоисторического мифа Михаила Грушевского о никогда не существовавшей в реальности "козацкой государственности". Но факты – упрямая вещь (причём в данном случае не только в отношении Незалежной). Практически все крупные города Украины построены во времена нашей общей русской государственности (будь то Киевская Русь, Российская Империя или СССР).

Так, Харьков основан царём Алексеем Михайловичем в 1630-х годах и заселялся эмигрантами в Россию из "польского" правобережья Днепра. С городом Сумы (основан в 1655 году) – та же история. Императрицей Екатериной II во второй половине XVIII века основаны Днепропетровск (Екатеринослав), Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Севастополь, Симферополь, Мариуполь, Кривой Рог, Запорожье. Добавьте сюда основанный в 1754 году Елизаветой Петровной с недавних пор именуемый Кропивницким Кировоград (Елисаветград) и Александром II Донецк (1869), и что тогда от Украины останется?

Ах, да – Чернигов, старинный русский город, известный с X века. Но и он в составе России был с 1503 года (исключая период 1611–1653 годов, когда его отобрали и разорили поляки). Киев, кстати, юридически – тоже не украинский: его поляки передали России в 1667 году по условиям Андрусовского перемирия, сначала на время, а потом – продали за немалые по тем временам деньги (146 тысяч рублей). Так что и здесь, пардон, это наша "нерушимая частная собственность".

Если же посмотреть, кем были подарены нынешней Украине (в девичестве – Украинской ССР) её нынешние территории, получится ещё "чудесатее". От Царей и Императоров Всероссийских ей достались Киевская, Черкасская, Полтавская, Винницкая, Хмельницкая, Житомирская, Черниговская и Сумская области. Ленин (памятники которому неблагодарные необандеровцы почему-то ломают) добавил к этому Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Харьковскую и большую часть Запорожской области. Сталин прирезал к УССР весь её запад: Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Волынскую и Ровненскую области. И, наконец, "щедрый" Хрущёв добавил "вишенку на торте" – Крым.

Вот и выходит, что изначально то, что можно было бы назвать Украиной (точнее, окраиной Речи Посполитой, отколовшейся при Хмельницком и присоединившейся к России в 1654 году), это всего две нынешние области – Кировоградская (ныне Кропивницкая) и Днепропетровская, ну и кусочек Запорожской. Всё же прочее – подарки ненавистных царей да генеральных секретарей, которые, отрекаясь от "колониального прошлого", вообще-то полагалось бы вернуть.

"Мы делили апельсин: много нас, а он один"

А теперь немного "повангуем". Предположим, что, уверовав в помощь Запада, очередной безумный "гетьман" решит всё же напасть на ДНР-ЛНР по-серьёзному. При этом Россия вынуждена будет вступить в конфликт, защищая получивших наши паспорта донбасских соотечественников, и конфликт этот с высокой вероятностью закончится потерей Украиной как минимум всей Новороссии, а то и всего Левобережья. И это запустит распад всей страны.

Румыния мечтает о возвращении Буковины, присоединённой к Украине Сталиным ещё перед Великой Отечественной. Венгрия претендует на когда-то входившее в Австро-Венгерскую империю Закарпатье с Ужгородом. Но больше всех на Западе аппетиты у Польши: она хочет вернуть Галичину – Львовскую, Волынск, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую области. Поляки не забыли, что основанным в XIII веке Даниилом Галицким Львовом они владели большую частью его истории – 450 лет, и фактически весь его построили. Что Ивано-Франковск – это польский Станиславов, а Луцк уже через 200 с небольшим лет после своего основания перешёл во власть Гедиминовичей. Что Ровно – это вотчина литовских князей Острожских, а Тернополь – польского магната Яна Тарновского…

Причём при всей демонстрируемой "любви" к Незалежной, эти господа всё понимают, ждут неизбежного и к нему готовятся. Пока украинские власти заходятся в праведном гневе по поводу выдачи российских паспортов в Донбассе, поляки активно раздают на Украине "карту поляка", которая сразу даёт право на получение вида на жительство и работу в Польше, а через год – и паспорта. Её обладателей ещё 4 года назад было более 100 тысяч, а сколько сегодня?

Тем же, несмотря на украинские протесты, занимается Венгрия в Закарпатье. Что интересно, венгерские паспорта уже получили вдвое больше украинцев (по некоторым данным – 300 тысяч), чем записано этническими венграми. Не отстают и румыны – 100 тысяч румынских паспортов получили только в Черновицкой области.

Легко представить, что произойдёт, если при военном поражении в Донбассе или внутриполитической смуте Украина начнёт разваливаться. Опыт отделившейся Новороссии тут же захотят повторить у себя обладатели венгерских, румынских и польских паспортов. А когда Украина попытается им помешать, "соотечественникам" тут же окажут братскую военную помощь соответствующие страны.

Некоторые остряки даже шутят, что, не сумев "уйти на Запад" целиком, Украина сделает это по частям. Вот только не выйдет ли ей это боком? К примеру, те же доселе бредящие идеями Ржечи Посполитой "от можа до можа" (от моря до моря) поляки подсознательно воспринимают украинцев как своих бывших "хлопов", сбежавших вместе с землями (их они именуют "восточные кресы") в Россию. Кстати, и "Волынскую резню" в Польше никто не забыл, так что дайте только время и возможность – всё всем припомнят. По словам Андрея Пинчука:

В геополитической перспективе распад Украины неизбежен: слишком из разных кусков она "сшита". Трагедии в этом нет: объединилась же Германия, распалась Югославия – и ничего, произошла очередная перезагрузка реальности. Для нас же это возможность зафиксировать нужные нам реалии и исправить геополитические ошибки прошлого.

Что в таких условиях делать России, которой совершенно не улыбается появление по западным границам этакого огромного "Гуляй-поля", где бродят полоумные вооружённые "нацики"? И при этом имеются четыре атомных электростанции, плюс – чернобыльский саркофаг, невесть в каком состоянии пребывающий. При таком раскладе даже раздел Украины с "возвращением домой" целого ряда некогда "подаренных" территорий – единственно разумный вариант.

А значит, Россия придёт и возьмёт своё, когда-то "подаренное". Истерика Запада и санкции при этом, разумеется, будут. Так они и так будут – в любом случае.

Что с того?

Как справедливо заметил мудрый израильский экс-шпион Яков Кедми:

Главная угроза Украине – это нарушение самой Украиной Минских соглашений.

Штука, однако, в том, что Украина давно – не самостоятельный игрок, а лишь пешка в чужой игре. Прикажут выпрыгнуть из окна – прыгнет, не задумываясь, к чему её упорно подталкивают. Ибо чем вечно кормить, проще разделить и скушать по частям. Так что нельзя исключить, что Украина, как Голлум из "Властелина колец", скоро сама сиганёт в эту пропасть, с радостным взором глядя на Запад и вопя "моя прелесть!" Или, быть может, другой вариант – путь домой, в состав России?