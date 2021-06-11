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Украине оставили лазейку в НАТО
11 июня 2021, 15:25 • 206 • Политика
Спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай объяснил Украине, что к членству в Североатлантическом альянсе короткого пути нет. Но в то же время оставил лазейку для Киева попасть в НАТО, отметив, что необходимо провести серию реформ. "Двери НАТО остаются открытыми", - добавил при этом Аппатурай.
Ситуация вокруг возможного принятия Украины в НАТО с каждым днём становится всё более запутанной. Россия выступает категорически против приёмки Незалежной в Североатлантический альянс, а вот в самом НАТО ощущается раздрай в данном вопросе.
Германия, например, считает, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Однако спецпредставитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай, выступая на Киевском форуме по безопасности, всё же оставил Киеву лазейку для принятия в Альянс. Но сразу предупредил, что к членству в НАТО "нет короткого пути".
В частности, он напомнил о том, что каждый потенциальный член Североатлантического альянса должен прежде провести у себя спектр реформ. Касаются они и экономики, и верховенства права, и безопасности. Аппатурай также добавил, что "двери НАТО остаются открытыми".
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