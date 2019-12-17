Украине остался год: После запуска "Северного потока - 2" Москва потеряет интерес к транзиту – аналитик

Ранее "Нафтогаз Украины" опроверг сведения о том, что Киев и Москва достигли соглашения по вопросу транзита российского газа. Такое сообщение распространила в понедельник пресс-служба украинской газовой компании.

Евгений Валяев напомнил, что при Порошенко украинская элита сжигала все мосты с Россией даже назло себе. Когда же экономические отношения между двумя странами начнут выравниваться, ей может оказаться просто нечего предложить России, отметил он в разговоре с ФАН.

В 2020 году заработает "Северный поток - 2" с потенциалом 55 млрд кубометров газа в год, к середине 2020 года заработает "Турецкий поток" с потенциалом 15 млрд кубометров, напомнил Валяев. После этого Россия почти полностью потеряет заинтересованность в украинском транзите, поэтому Киев сейчас стремится заключить 10-летний долгосрочный контракт на транзит газа.