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Украине остался год: После запуска "Северного потока - 2" Москва потеряет интерес к транзиту – аналитик
17 декабря 2019, 19:39 • 154 • Политика
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия" Евгений Валяев прокомментировал ситуацию вокруг заключения сделки между "Нафтогазом" и "Газпромом" по поводу транзита российского газа через территорию Украины.
Ранее "Нафтогаз Украины" опроверг сведения о том, что Киев и Москва достигли соглашения по вопросу транзита российского газа. Такое сообщение распространила в понедельник пресс-служба украинской газовой компании.
Евгений Валяев напомнил, что при Порошенко украинская элита сжигала все мосты с Россией даже назло себе. Когда же экономические отношения между двумя странами начнут выравниваться, ей может оказаться просто нечего предложить России, отметил он в разговоре с ФАН.
В 2020 году заработает "Северный поток - 2" с потенциалом 55 млрд кубометров газа в год, к середине 2020 года заработает "Турецкий поток" с потенциалом 15 млрд кубометров, напомнил Валяев. После этого Россия почти полностью потеряет заинтересованность в украинском транзите, поэтому Киев сейчас стремится заключить 10-летний долгосрочный контракт на транзит газа.
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