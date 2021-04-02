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Украине объяснили истинный смысл обещания США защитить ее от "агрессии" России

02 апреля 2021, 09:30  •  116 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Киев напрасно рассчитывает на поддержку Вашингтона
Обещание США защитить Украину от "агрессии" России не осталось незамеченным в нашей стране. Его прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, смысл у прозвучавших из-за океана слов может быть какой угодно. Однако Киеву не стоит рассчитывать на особую поддержку Вашингтона.
Если Украина снова затеет войну в Донбассе, американцы вмешиваться не станут. И никакие заверения главы Пентагона не помогут, уверен представитель Совета Федерации.
Максимум, на что способны США, – ввести новые санкции против России. А еще отправить в Незалежную оружие, отметил Пушков в своем телеграм-канале.
Однако принимать непосредственное участие в боях заокеанские кураторы не собираются, передает "Общественная служба новостей". Это "было бы полным безумием", подчеркнул сенатор .
Накануне министр обороны Украины Андрей Таран радостно сообщил о том, что во время телефонного разговора с ним глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что предпримет Америка в случае эскалации в Донбассе. Она не оставит Украину наедине с "агрессивными устремлениями России", цитирует одно из местных СМИ, ссылку на которое привел Алексей Пушков.
Ранее в Вашингтоне выразили беспокойство из-за деэскалацией конфликта между Киевом и не подконтрольными ему территориями Донбасса. США готовы оказать поддержку "суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины перед лицом продолжающейся агрессии России", заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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