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Украине нужны ракеты для ударов по "насыщенному техникой Крыму" – украинский политолог

18 февраля 2019, 22:54  •  104 • Политика
Украинскому флоту требуются ракетные комплексы для нанесения наземных ударов, так как Россия "насытила Крым техникой", дающей возможность контролировать ситуацию на море, что "обесценивает морскую компоненту".
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков. По его словам, украинский флот должен иметь возможность наносить наземные удары по Крыму.
"Иначе у России остается большой козырь в руках", - отметил он. По его словам, правильнее, чтобы ракетные удары наносились наземными соединениями.
Белесков выразил надежду, что флот Украины оснастят корабельными противоракетными комплексами наземного базирования уже в 2020 году. Кроме того, эксперт заявил, что последние пять лет ВМС Украины учится воевать против России вместе с кораблями стран НАТО.

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