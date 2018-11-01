Украине нужна патриотическая контрэлита

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«Русская весна» закончилась подписанием Минских соглашений, не остановивших войну на Донбассе и не устранивших причины украинского кризиса. В соглашениях не предусмотрено способов и механизмов разрешения украинского кризиса, это промежуточный этап, остановивший активную фазу боевых действий и заморозивший конфликт на неопределенное время до решения вопроса будущего Украины. Соглашения составлены так, что выполнить их практически невозможно.

Предусмотренный соглашениями «особый статус» отдельных районов Донбасса и его возвращение в нацистскую Украину в принципе реализовать невозможно. Соглашения создали предпосылки для консервации украинского кризиса. Более того, каждая из сторон трактует этот статус по-своему. Причина конфликта другая, она в силовом установлении на Украине нацистской власти и ее стремлении ассимилировать несогласное с ней русское население. Без устранения этой причины мира на Украине достичь невозможно.

Минские соглашения не могли разрешить конфликт и потому, что стороны конфликта видят по-разному будущее Украины. Для США ослабленная Украина с подконтрольной властью нужна как плацдарм для давления на Россию и источник военного конфликта, который может в любой момент возникнуть на границах России. Правящий режим на Украине стремится сохранить унитарное государственное устройство, вернуть Донбасс на своих условиях и сохранить установившийся политический режим с террором по отношению к любому инакомыслию. Пользуясь поддержкой США, украинский режим противостоит во всем России и строит из Украины анти-Россию.

Россия видит Украину как минимум нейтральным и федеративным государством с лояльной России властью, и при этом Донбасс должен быть в составе Украины.

Донбасс считает себя независимым от Украины и стремится войти в состав России.

Федерализация Украины соглашениями не предусмотрена, записана только ни к чему не обязывающая децентрализация государства, да и реализовать федерализацию в сложившихся условиях и при сопротивлении правящего режима невозможно.

Так что у сторонников конфликта диаметрально противоположные интересы, и Минские соглашения никак не могут их разрешить. В соглашениях нет объединительной платформы, которая могла бы привести к согласию сторон, необходимы другие основания для разрешения украинского кризиса. Военные действия на Донбассе – это частный случай общего противостояния на Украине, приведшего к протестному движению на Юго-Востоке.

Цели протестных выступлений на Юго-Востоке не были реализованы, они были достигнуты только в Крыму, и это стало возможным не по причине организованности и массовости протестов, а благодаря вмешательству России, без которого Крым ожидала бы судьба остального Юго-Востока.

На Донбассе удалось уйти из-под контроля путчистов. На первом этапе протесты поддержал в своих интересах донецкий олигархат, затем был организован бросок Стрелкова из Крыма на Славянск, а в конце все было взято под контроль и поддерживалось Россией, к тому же протестующие там не ограничились мирными протестами и в итоге взялись за оружие. Тем не менее без российской поддержки Донбасс неизбежно был бы зачищен путчистами в августе, поскольку республики самостоятельно устоять против них не могли, у них для этого не было сил, поскольку армия и силовые структуры были на стороне путчистов.

В остальных регионах Юго-Востока поддержки не было ни со стороны местных элит, ни со стороны российских структур, и протесты были обречены на поражение, независимо от действий местного сопротивления.

На Донбассе, вышедшем из-под контроля путчистов, уже пятый год идет война. За эти годы с двух сторон погибло, по данным ООН, более десяти тысяч человек. Промежуточный успех достигнут слишком кровавой ценой. Люди живут на Донбассе на перепутье, они как бы ушли от Украины, но не пришли в Россию и стали «полусвободными», их не признало все мировое сообщество и даже Россия.

Это трудный выбор непокоренного Донбасса, он сражается и умирает за Харьков и Одессу, за будущее Юго-Востока. Он остался единственным плацдармом, с которого может начаться освобождение Юго-Востока.

Кому сейчас лучше, «полусвободному» и воюющему с неизбежными тяготами войны с непонятным статусом Донбассу или находящимся под нацистским террором регионам Юго-Востока, сказать сложно. Всем приходится несладко. Поэтому говорить о победе одних и поражении других пока еще рано. Хорошо только в Крыму, там все уже закончилось, и они дома в составе России.

Возвращаясь к событиям на Юго-Востоке, понимаешь, насколько были сильны ожидания и воодушевление русского народа. Украина оказалась для него мачехой. Надо было находиться внутри этих событий, видеть и чувствовать тот накал страстей. Когда перед тобой внизу десятки тысяч возбужденных людей скандируют «Россия!! Россия!!» и от этого многотысячного рева звенят окна в соседних домах, у них не надо спрашивать, чего они хотят. И так все понятно.

Протестное движение на Юго-Востоке, начавшееся «снизу» с таким размахом, не было поддержано ни местными элитами, ни российскими структурами. Этим воодушевлением и настроениями народа не воспользовались и не возглавили его, только в Донецке местный олигархат попытался воспользовался ими в своих корыстных целях.

Массовое протестное движение, вышедшее из-под контроля путчистов и местных властей, показало, что на всем Юго-Востоке – от Одессы до Харькова, независимо от региона, – очень сильные пророссийские настроения и люди готовы их отстаивать.

Протесты на Юго-Востоке начались не ради достижения конкретной цели, а как несогласие с произошедшим в Киеве путчем и стремление не подчиняться путчистам. Выхода было два – сделать Украину федеративной (конфедеративной) или выйти из подчинения Киева. Постепенно такие требования начали выдвигаться. Но организующей силы так и не было создано. Все происходило спонтанно, без привязки к конкретным результатам, каждый регион действовал самостоятельно, в меру понимания сложившейся обстановки. Общей цели так и не было выдвинуто.

Главной причиной неудачи явилось и то, что это было чисто народное спонтанное движение, не подхваченное политическими элитами или государственными структурами извне. К примеру, переворот путчистов был хорошо подготовлен, поддерживался значительной частью украинских элит и направлялся государственными структурами Запада

Протесты на Юго-Востоке не интересовали ни местные элиты, в руках которых была вся местная власть и которая должна была защищать интересы населения, ни российские государственные структуры, которые могли взять под защиту часть русского народа, попавшего под каток националистических репрессий и притеснений. Сопротивление Юго-Востока не смогло выдвинуть из своей среды контрэлиты, способные перехватить власть у путчистов.

Исторический опыт показывает, что массовые народные протесты без организующей структуры практически никогда не приводят к конкретному результату, если их не подхватывают и не возглавляют элиты, обладающие финансовыми и административными ресурсами, или не поддерживают извне государственные структуры заинтересованных государств.

Так и на Юго-Востоке протесты не привели и не могли привести к достижению конкретной цели. Идеи федерализации выдвигались массами, но не поддерживались местными элитами, которые через местные органы власти могли выносить их на государственный уровень. Идеи выхода из состава Украины и попытка уйти «под крыло» России по крайней мере должны были получить согласие на это российского руководства, что также сделано не было. И протест, на который поднялся народ, был обречен.

Ошибкой протестующих была и попытка мирным путем остановить процесс сползания страны к нацизму. Те, кто организовал переворот, отлично знали, с какой целью он был проведен, и действовали только силовыми методами, мирные попытки остановить их были обречены. Грубо говоря, протестующие шли с цветами против дубины. Переход к силовому противостоянию на начальном этапе был более оправдан.

Для путчистов никакая федерализация была неприемлема. Российские властные структуры пошли по этому же ложному пути и продолжают по нему идти. Путчистов могла и может остановить только сила, как это было продемонстрировано в Крыму.

В среде протестующих не нашлось общенационального лидера, способного объединить всех и повести за собой, лидеры были только на региональном уровне, при этом они часто выясняли отношения между собой, что вредило общему делу.

К тому же не было общей цели протестов, все были против путча. А куда идти дальше, взгляды расходились. Даже идея федерализации не была четко сформулирована, и не были определены пути ее реализации. Начинали с попытки принять такое решение на уровне областных советов и проведения местных референдумов, но местные элиты категорически отказались это делать. Организовать референдум без поддержки и админресурса местных властей практически было невозможно.

Крымский сценарий и «крымская инициатива», решение парламента России, разрешающее ввести войска на Украину, скопление на границе российских войск только усугубили ситуацию на Юго-Востоке, создав иллюзию возможного вмешательства России и выхода из состава Украины. Ничего этого не планировалось и только распыляло силы протестующих.

Политика российских властных структур на всем протяжении конфликта, направленная на невмешательство, стремление договориться с путчистами и не втянуться в вооруженный конфликт, серьезного успеха не имела, в результате косвенно пришлось вмешаться на Донбассе. На Западе это расценили как вмешательство в дела другого государства и ввели против России санкции. Шаг за шагом Россия теряла свое влияние на Украине, а власть путчистов постепенно усиливалась.

Российские властные структуры оказались перед тяжелым выбором. С одной стороны, надо было защитить «своих», с другой, Россия – великая держава, у которой много обязательств как внутри, так и вовне и при принятии решений надо все взвешивать и учитывать. Тем не менее время показало, насколько неоправданными были принимаемые решения весной и летом 2014 года. В итоге Юго-Восток не защитили, военное сопротивление Донбасса пришлось поддержать, военный конфликт на границе России продолжается, отношения с Западом серьезно обострились, а на всей территории Юго-Востока установился нацистский террор.

Российская политика в отношении Украины всегда опиралась на украинские политические и бизнес-элиты, изначально ориентированные на Запад. Опору в украинском обществе не искали и не собирались этого делать. Сделав в начале конфликта ставку на окружение Януковича, проиграли, потому что у него не было никакой опоры и поддержки в обществе даже на Юго-Востоке.

Российское влияние на украинское общество ограничивалось деятельностью полностью дискредитировавшего себя «Россотрудничества» и посла Зурабова, негативная роль которого в событиях «Русской весны» еще не совсем ясна. Формирование контрэлиты на Украине не поддерживали и не способствовали ее созданию, даже на Донбассе не допустили формирование контрэлиты из патриотических сил сопротивления и у власти там оказались люди, далекие от понимания интересов населения Донбасса и интересов Российского государства. Вместо создания благоприятного имиджа Донбасса допустили его сползание на уровень нищего и заброшенного анклава со всеми присущими ему особенностями.

У населения Донбасса отобрали веру в свое будущее и надежду на прекращение войны. Проводимая политика вталкивания Донбасса в нацистскую Украину не имеет поддержки у донбасского населения и обречена на провал. В принципе, Донбасс может быть в составе Украины, только она должно быть другим государством, с другой государственной идеологией и с другой властью. Для этого основы государственности Украины должны быть переформатированы, а само собой это не произойдет. По внешним признакам российские элиты так и не сделали выводов из событий «Русской весны» и продолжают проводить в отношении Украины ту же самую не оправдавшую себя политику.

Протестный потенциал на Юго-Востоке, несмотря на репрессии, все равно сохранился. Люди терпят режим только потому, что им деваться некуда. При ослаблении режима протестная волна может вновь охватить Юго-Восток. С учетом опыта 2014 года надо заранее готовиться к такому развитию ситуации.

Проблему Украины и Донбасса все равно придется решать, и исходить надо из того, что правящий режим может быть отстранен от власти только силовым путем: изнутри или извне. Другой альтернативы нет.

Российское руководство явно пока не планирует распространять крымский сценарий на другие регионы Юго-Востока или на всю Украину, исходя из этого придется решать проблему трансформации Украины в федеративное (конфедеративное) государство, осуществив для этого переформатирование государственных основ Украины.

Это задача для патриотической контрэлиты, которой предстоит еще сформироваться на базе сил сопротивления Юго-Востока, оказавшихся в основном в эмиграции, и добиваться смещения правящего режима. Контрэлитам предстоит возрождать русскость на Украине и объединять граждан Украины на неприятии правящего режима, допустившего катастрофическое падение жизненного уровня и развязывание гражданской войны.

Объединяющей идеей для разных слоев общества может быть стремление обеспечить достойный уровень жизни и безопасность граждан, утилизация групп радикалов и боевиков, запрет националистической и нацистской идеологии. Необходимо предлагать альтернативу убогому существованию на Украине и искать поддержку не только у Юго-Востока, но и у населения всей Украины.

Вместо государства Украина, ставшего протекторатом Запада и реализующего под его руководством проект создания из Украины анти-России, необходимо строить государство не на отрицании своего прошлого, а как части русской цивилизации и на формировании новой идентичности ее граждан не украинской, а по крайней мере полиэтнической политической нации на основе русских корней.

Юрий Апухтин

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