«Украине нужен труп Навального» – Корчинский

Украина заинтересована только в мертвом российском блогере-либерале Алексее Навальном.Об этом в эфире 4 канала заявил бывший главарь националистической группировки УНА-УНСО, боевик Дмитрий Корчинский.По словам Корчинского, в случае, если Навальный погибнет в тюрьме, Россия понесет значительные имиджевые убытки, что выгодно Украине.«В чем заинтересована Украина – так это в том, чтобы Навальный умер в тюрьме, чтобы московский режим его доотравил и этим еще больше себя опозорил в глазах мировой ответственности. Нам не нужен Навальный. Вот труп Навального значительно нам полезнее, чем живой Навальный. А тем более более полезный, чем Навальный-победитель. Именно так и нужно относиться», – заявил Корчинский.Читайте также: «Русские так ненавидят Навального, что фильм о Путине не помог» – КорчинскийРанее авторы расследования из группы «Восточный объектив» экс-разведчика германских спецслужб Вильгельма Дитля опубликовали доклад, в котором говорится, что заказчиком убийства российского политика, оппозиционера Бориса Немцова была Служба безопасности Украины.