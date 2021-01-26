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«Украине нужен труп Навального» – Корчинский

26 января 2021, 23:25  •  87 • Украина

Украина заинтересована только в мертвом российском блогере-либерале Алексее Навальном.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший главарь националистической группировки УНА-УНСО, боевик Дмитрий Корчинский.

По словам Корчинского, в случае, если Навальный погибнет в тюрьме, Россия понесет значительные имиджевые убытки, что выгодно Украине.

«В чем заинтересована Украина – так это в том, чтобы Навальный умер в тюрьме, чтобы московский режим его доотравил и этим еще больше себя опозорил в глазах мировой ответственности. Нам не нужен Навальный. Вот труп Навального значительно нам полезнее, чем живой Навальный. А тем более более полезный, чем Навальный-победитель. Именно так и нужно относиться», – заявил Корчинский.

Читайте также: «Русские так ненавидят Навального, что фильм о Путине не помог» – Корчинский

Ранее авторы расследования из группы «Восточный объектив» экс-разведчика германских спецслужб Вильгельма Дитля опубликовали доклад, в котором говорится, что заказчиком убийства российского политика, оппозиционера Бориса Немцова была Служба безопасности Украины.

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