«Украине нужен прорыв»: Какие планы вынашивает Саакашвили

Автор:

Курганов Дмитрий

Саакашвили вернулся

Как и предполагалось, своё возвращение на Украину Михаил Саакашвили откладывать в долгий ящик не стал. 28 мая Владимир Зеленский вернул ему гражданство и возможность получить украинский паспорт, а на следующий день «украинский грузин» уже прилетел в киевский аэропорт «Борисполь».

Вместе с ним рейсом из Варшавы направлялись руководитель «Нафтогаза» Андрей Кобылев и народный депутат Верховной рады Виталий Куприй – тот самый, который недавно на заседании парламента спикеру Порубию наручники «преподнёс». Почему они оказались в одном самолёте с экс-губернатором, журналистам выпытать не удалось. Кобылев заявил, что не даёт интервью российской прессе. Куприй, в свою очередь, выразил уверенность, что конфликт между Россией и Украиной может разрешить только … ядерная бомба.

Встречали с флагами и гимном

Прилетел Саакашвили налегке, только папка с документами и ручная кладь. Встречали политика сотни человек, торжественно, с украинским гимном, ансамблем и караваем. Эмоции встречающих Саакашвили объяснил просто – его здесь любят. Даже девушка-пограничник, по его словам, призналась, что соскучилась. Давка среди журналистов была напрасна. Герой дня терпеливо собрал представителей прессы вокруг себя, после чего отметил смелость поступка Зеленского как президента. «Пацан обещал, пацан сделал».

Фото: www.globallookpress.com

О том, что незаконно лишённым украинского гражданства необходимо его вернуть, говорил, как известно, и президент России Владимир Путин, причём Саакашвили был им выделен лично. Пресса даже стала писать, что Зеленский отменяет указ Порошенко «по совету Путина». Относиться к бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области можно по-разному, но если отстраниться от эмоций, то возвращение ему украинского гражданства – лишь исполнение буквы закона. Поэтому такой реверанс «смелости» главы Незалежной выглядит чересчур искусственно.

Строить, а не разрушать

Политологи не первый день гадают, чем может Саакашвили заняться в своё третье пришествие в украинскую политику. Одни считают, что он может стать «опытным наставником» для нового президента. Другие полагают, что Зеленскому наоборот стоит держать его на расстоянии, потому что темперамент и амбиции Саакашвили – это гремучая смесь, которая может рвануть в любой момент. Немного о своих планах рассказал и он сам.

«Меня выдворили из страны из-за того, что я возвысил голос против барыжной власти, несправедливости и воровства. Я приехал не мстить, разрушать и наказывать, а делать — строить то, что мне не дали сделать в Одессе. Мне не дали реализовать большое строительство», – заявил Саакашвили по прибытию в Киев.

В большую политику идти вроде бы не собирается, но «никогда не говори никогда», вот и Мишико таких слов не употребляет, но обещает, что будет способствовать тому, чтобы Украина избавилась от барыжников и людей, которые долгие годы её грабили. А вот его сторонники по партии «Движение новых сил», воодушевлённые воссоединением со своим лидером, заявляют о намерении участвовать во внеочередных выборах в Верховную раду.

Фото: www.globallookpress.com

И сразу на ТВ

Сам Саакашвили в тот же вечер появился в эфире сразу двух украинских каналов. Разумеется, ему много есть чего сказать. По словам сенатора Алексея Пушкова, «громогласный и буйный враг Порошенко» поможет Зеленскому в борьбе с Порошенко и его союзниками.

В эфире Телеканала 24 экс-губернатор Одесской области заявил, что приход новой власти на Украине означает, что в стране произошла «электоральная революция». Также Саакашвили отметил, что народу понравилась инаугурация избранного президента, в то время как прежнее руководство страны впало из-за неё в уныние. По его мнению, все те чиновники, которые строили теневое государство, основанное на коррупции, не ожидали, что потеряют свои насиженные места так быстро. Политик заявил, что Украине нужен прорыв, достичь которого невозможно без отказа от государственных традиций, которые были заложены при прежней власти.

Высказался Саакашвили и о совете Игоря Коломойского, который порекомендовал Зеленскому объявить в стране дефолт либо отказаться от помощи Международного валютного фонда. По его мнению, вряд ли все эти разговоры можно назвать серьёзными, а влияние бизнесмена на нового президента слишком преувеличено.

Цирк вернулся

Если в киевском аэропорту «Борисполь» царила радующая Саакашвили атмосфера, то вот в Сети возвращение экс-губернатора Одесской области на Украину воспринимается не иначе, как с юмором. Здесь и сравнение с Карлсоном, который «улетел, но обещал вернуться», и с цирком, где собралась целая труппа, включая клоуна и дрессировщика. Видимо, скоро начнётся какое-то представление. Кто-то полагает, что можно заранее назначать дату проводов.

Да не, в цирке , который зовут Украина, начинается второе действо!Труппа -собирается... — Максаков А Н (@netopur) 29 мая 2019 г.

С какими объятиями встретили сегодня грузино-украинца Саакашвили на #ukraine. Представление набирает обороты,его не остановить,чем дальше,тем интригующе.Украина это шоу с реальными актёрами.Никакой политики.

А он хотел в #georgia вернуться после избрания Зарубашвили pic.twitter.com/mrJOVjqpo7 — MasterYoda (@MasterYda) 29 мая 2019 г.

«Сколько дураков в одном месте! Люди не понимают, что с ними играют, как кошка с мышкой. Игра закончится, как всегда, поеданием мышки», – пишут в комментариях к одному из репортажей в Youtube.

Что с этими людьми? Почему к этой лицемерной персоне столько внимания? Неужели Украина так деградировала?

– задаются вопросами в Сети.

А ещё многие заметили, что пытавшийся сначала говорить по-украински Саакашвили от волнения перешёл на русский язык. «А чего это он на мове агрессора разговаривает? Непорядок», – пишут интернет-пользователи.

Можно сказать одно – там, где Михаил Саакашвили, скучно не бывает. Скоро в этом убедятся как сами украинцы, так и все заинтересованные наблюдатели. Остаётся только ждать.