«Украине не выгодна война»: В Крыму исключили захват Россией Северо-Крымского канала

Украинская сторона упускает возможность нормализовать отношения с Россией на фоне ситуации с нехваткой воды в Крыму. При этом российская сторона не пойдет на военные действия с Киевом ради возобновления подачи воды на полуостров, но Кремль разработает решение проблемы. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд заявил в СМИ, что Россия якобы хочет завоевать украинскую часть Северо-Крымского канала. Умланд предположил, что РФ попытается решить проблему нехватку воды в республике именно таким образом.

- Сейчас разрабатывает различные проекты - от экономии существующих запасов до возвращения прежних схем водоснабжения. Пока что, до конца лета, у нас нет особых тревог по поводу снабжения питьевой водой, но уже давно есть проблемы с обеспечением технической водой, - отмечает Джаралла.

- В качестве различных вариантов выдвигают самый простой - воду будут покупать у Украины. Более того, в период начального правления президента Зеленского этот вопрос был несколько раз озвучен влиятельными политиками. Но в последнее время наблюдается достаточно жесткий националистический взгляд и явно изменившиеся настроения среди руководства Украины по этому поводу.

По мнению эксперта, политика Владимира Зеленского все больше становится похожей на политику его предшественника Петра Порошенко. Поэтому «разумного» решения вопроса по воде от Украины ждать не приходится.

- Прежде всего, это вызвано политикой их кураторов, в частности, США. Например, бывший посол США в Украине Джон Хербст заявлял не раз, что поставок воды в Крым быть не должно. Это вызывает ответную реакцию. Еще один из вариантов решения проблемы - использовать международный опыт, в частности, как в Израиле, и создать зону безопасности на юге Херсонской области, пустив воду из Днепра в Крым. Это может быть только крайним вариантом, потому что вызовет определенный политический резонанс. На это и рассчитывают люди, которые пытаются создать этот кризис, чтобы вызвать обострение, - отмечает политолог.

При этом, по мнению Джараллы, президент Украины совершенно не заинтересован в реальных боевых действиях, а потому «начавшаяся истерика показывает, что эти люди понимают пределы своей агрессивности».

- Мы не знаем о том, какие варианты разрабатывает российское руководство. Что же касается украинских руководителей, то они в очередной раз демонстрируют свою несамостоятельность, в том числе и в политическом плане, упуская прекрасную возможность для того, чтобы нормализовать отношения с Россией, - заключает эксперт.

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