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Украине не хватило денег для участия в "Детском Евровидении"

09 июля 2018, 13:39  •  53 • Украина

КИЕВ, 9 июля. /ТАСС/. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) не сможет в этом году обеспечить участие украинского представителя на международном вокальном конкурсе "Детское Евровидение - 2018" в связи с острым недофинансированием.

"Участие в "Детском Евровидении" предусматривает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз - организатора конкурса - за участие в соревновании. В этом году НОТУ впервые не имеет финансовой возможности организовать отборочные туры, оплатить взнос и осуществить все обязательные выплаты", - говорится в сообщении телерадиокомпании, опубликованном в понедельник на ее сайте.

Согласно украинскому законодательству, бюджет национальной телерадиокомпании должен составлять 0,2% от общего фонда Государственного бюджета страны. На сегодняшний день эта сумма должна быть 1,54 млрд гривен (около $58,6 млн). Однако в пресс-службе вещателя пояснили, что текущий бюджет компании - 776 млн гривен ($29,5 млн), что не покрывает расходов даже до конца 2018 года. "Критическая ситуация незаконного недофинансирования не оставляет компании никаких средств не только на оплату трансляции самих каналов, производство программ, закупку прав на спортивные события мирового масштаба, но и на уплату обязательных взносов и платежей, не говоря уже о необходимой модернизации всех региональных и всеукраинских теле- и радиоканалов", - добавили в НОТУ.

Ранее глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания признался, что Украина показывает матчи чемпионата мира по футболу из-за необходимости погасить долг перед Европейским союзом вещателей. Тогда он пояснил, что долг украинской Национальный телекомпании перед ЕСВ копился с 2016 года.

"Детское Евровидение" - ежегодный международный телевизионный песенный конкурс, в котором участвуют представители стран - членов Европейского вещательного союза. В конкурсе принимают участие дети в возрасте до 15 лет. Проводится ежегодно с 2003 года.

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