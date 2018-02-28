Украине не дали отремонтировать свой флагманский корабль ее санкции против России

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Заменить дефектный узел двигателя не удалось, так как его надо было заказывать в Санкт-Петербурге. Флагман украинского военно-морского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" "напоролся на санкции". Об этом рассказала украинский военный эксперт Диана Михайлова на своей страничке в Livejournal. Блогер опубликовала решение Одесского Апелляционного хозяйственного суда в связи с иском заместителя военного прокурора Южного региона Украины. Суд отказался удовлетворить иск, направленный к "Судостроительному заводу им. 61 Коммунара". Поводом для иска стало нарушение условий договора о ремонте за государственный бюджет дизельных двигателей фрегата "Гетман Сагайдачный". Как выяснилось, причиной выхода двигателя из строя стал скрытый недостаток первого шатунного вкладыша дизеля. Однако, так как двигатель был изготовлен в 1996 году на питерском заводе "Звезда", заменить дефектные узлы двигателя не получилось из-за санкций, которые были введены Украиной против России.

Флагман украинского военно-морского флота фрегат "Гетман Сагайдачный" "напоролся на санкции". Об этом рассказала украинский военный эксперт Диана Михайлова на своей страничке в Livejournal.

Блогер опубликовала решение Одесского Апелляционного хозяйственного суда в связи с иском заместителя военного прокурора Южного региона Украины. Суд отказался удовлетворить иск, направленный к "Судостроительному заводу им. 61 Коммунара".

Поводом для иска стало нарушение условий договора о ремонте за государственный бюджет дизельных двигателей фрегата "Гетман Сагайдачный". Как выяснилось, причиной выхода двигателя из строя стал скрытый недостаток первого шатунного вкладыша дизеля. Однако, так как двигатель был изготовлен в 1996 году на питерском заводе "Звезда", заменить дефектные узлы двигателя не получилось из-за санкций, которые были введены Украиной против России.