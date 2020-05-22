Украине нашли лазейку для попадания в НАТО

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Бывший американский смотрящий по Незалежной предложил поменять правила приема в альянс

Североатлантическому блоку нужно изменить условия приема в НАТО для стран, входивших в Советский Союз, которые имеют территориальные проблемы, чтобы избежать возможной войны с Россией. Об этом заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

По его разумению, Москва не позволяет Незалежной, Грузии и Молдавии вступать в альянс, поскольку якобы РФ "оккупировала определенные территории в этих странах".

В результате этого, натовцы не хотят включать в свой союз страны, в которых есть "оккупированные Россией" территории, т.к., согласно пятой статье устава военного блока, такой шаг автоматически означал бы необходимость воевать с РФ.

Волкер предложил данную статью не применять к бывшим советским республикам.

"Мы обязуемся первыми не применять силу, чтобы их (территории) вернуть, и поддерживать только мирную реинтеграцию этих территорий и восстановление целостности стран, стремящихся вступить в НАТО. Это должно избавить Россию стимулов для продолжения оккупации этих территорий", – сообщил бывший американский куратор Незалежной, пишет украинский "Интерфакс".

Также Волкер добавил, что Вашингтон не отменит антироссийские санкции ни под каким предлогом, однако новые рестрикции вводить не собирается, потому что сейчас не до них – США борются против эпидемии коронавируса.

