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Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не будет"
19 ноября 2021, 01:40 • 129 • Политика
Политолог Руслан Бальбек отметил, что Украина поступает вразрез с договоренностями, что лишний раз подтачивает к ней всяческое международное доверие.
Кризис на Украине разрешим, если Киев начнет выполнять взятые на себя обязательства. Как заявил эксперт Руслан Бальбек, сейчас украинская сторона ведет себя непредсказуемо и всячески пытается выполнить волю западного "хозяина" – США.
В беседе с RT он подчеркнул, что выполнение взятых на себя обязательств и соблюдение договоренностей являются универсальной формулой для выхода из кризиса. Однако, по всей видимости, на Украине этого не хотят понимать, а Запад лишь потворствует саботажу.
"Если кто-то заартачился, толку не будет", - констатировал Бальбек.
Политолог подчеркнул, что в целом правительство Зеленского ведет себя не совсем корректно по отношению к нашей стране и лишь обвиняет Россию. Это недопустимо, такие действия лишь подрывают доверие между сторонами, передают "Дни.ру".
Напомним, ранее МИД России обнародовал переписку министра Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции.
В ведомстве мотивировали это тем, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению.
Сам глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о переписке с иностранными коллегами, выразился просто: "Мы все люди! Можно сказать, достали".
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