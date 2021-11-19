Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не будет"

19 ноября 2021, 01:40  •  129 • Политика
Политолог Руслан Бальбек отметил, что Украина поступает вразрез с договоренностями, что лишний раз подтачивает к ней всяческое международное доверие.
Кризис на Украине разрешим, если Киев начнет выполнять взятые на себя обязательства. Как заявил эксперт Руслан Бальбек, сейчас украинская сторона ведет себя непредсказуемо и всячески пытается выполнить волю западного "хозяина" – США.
В беседе с RT он подчеркнул, что выполнение взятых на себя обязательств и соблюдение договоренностей являются универсальной формулой для выхода из кризиса. Однако, по всей видимости, на Украине этого не хотят понимать, а Запад лишь потворствует саботажу.
"Если кто-то заартачился, толку не будет", - констатировал Бальбек.
Политолог подчеркнул, что в целом правительство Зеленского ведет себя не совсем корректно по отношению к нашей стране и лишь обвиняет Россию. Это недопустимо, такие действия лишь подрывают доверие между сторонами, передают "Дни.ру".
Напомним, ранее МИД России обнародовал переписку министра Сергея Лаврова с коллегами из ФРГ и Франции.
В ведомстве мотивировали это тем, что в последнее время позиция Москвы, ее роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в нормандском формате по урегулированию на Украине подвергаются искажению.
Сам глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о переписке с иностранными коллегами, выразился просто: "Мы все люди! Можно сказать, достали".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





129
Источник
Похожие новости
18 ноября 2021, 23:55
Кто убивает мигрантов в лесу? Польский центр рассказал о странных травмах у беженцев
18 ноября 2021, 23:55
Путин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство
18 ноября 2021, 23:55
В США вспыхнул скандал из-за рекламного ролика с российским самолетом
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
18 ноября 2021, 23:55
Подозреваемый в браконьерстве Рашкин пообещал купить новую лосиху "для размножения"
18 ноября 2021, 23:55
То ли жив, то ли мёртв: Сторонники "отравленного" проповедника Гюлена показали странное видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2021, 02:05
Холмогоров напугал прогнозом о Ельцине и Байдене. И сам ужаснулся
14 ноября 2021, 15:30
Страшная месть белорусского президента
16 ноября 2021, 01:55
"На воре и шапка горит": Захарова "поймала за язык" главу МИД Украины Кулебу
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 01:35
Бунт в Госдуме. Вакцинация, "битый" министр и гробовая тишина
13 ноября 2021, 16:45
"Это то, что надо сейчас Москве": Столица бросила беспрецедентный вызов всему миру
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.