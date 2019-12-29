Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

ГОРЛОВКА, 29 декабря. /ТАСС/. Первый за два года большой обмен пленными между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) с одной стороны и Украиной с другой состоялся в воскресенье. Республики Донбасса, по предварительным данным, передали 76 человек - 51 из ДНР и 25 из ЛНР, Киев вернул 124 человека - 61 в ДНР и 63 в ЛНР.

Процесс проходил на линии соприкосновения сторон на контрольном пункте въезда-выезда в районе Горловки. За ним наблюдали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста.

Обмен дает надежду

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель дали позитивную оценку состоявшемуся обмену удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных".

Подобный обмен между Киевом и Донбассом дает надежду на то, что рано или поздно будут реализованы и все остальные пункты минских соглашений, "особенно пятого (про амнистию), одиннадцатого (про конституционную реформу и особый статус), а также двенадцатого (про выборы)", заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, "формула Штайнмайера" и обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. "Дело за политической волей Киева, в первую очередь, и, разумеется, Донецка с Луганском, не в последнюю", - добавил сенатор. Косачев напомнил, что шестой пункт минских соглашений прямо предписывает "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

По итогам обмена полномочный представитель России на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов отметил, что стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые при содействии России и ОБСЕ на видеоконференции контактной группы 23 декабря. "Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", - обратил внимание российский полпред.

Процессуальная очистка

Украинская сторона обеспечила документами, удостоверяющими личность, всех лиц, которые передала ДНР, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова. "Что касается процессуальных статусов, очисток, ничего на данный момент сказать не могу, мы должны опросить людей и понять, в каких процессуальных статусах они пришли. Пока могу сказать, что все вернулись с документами. Украина обеспечила всех документами, удостоверяющими личность", - отметила она.

Ранее Морозова сообщила, что Украина гарантировала процессуальную очистку лицам, которые будут переданы ДНР и ЛНР в ходе обмена. "И украинская сторона должна выполнить свои обязательства. И после завершения судов все люди должны быть процессуально очищены", - отметила она.

По словам Морозовой, около 80% удерживавшихся Украиной и переданных сегодня ДНР и ЛНР людей не являются жителями республик. "Это люди из Мариуполя, Красноармейска, Краматорска, Харькова и другие", - перечислила она. В свою очередь представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Контактной группы Ольга Кобцева добавила, что украинская сторона передала Луганску несколько добровольцев из России, а также гражданина Бразилии.

По итогам "четверки"

На итоговой пресс-конференции после переговоров лидеров "нормандской четверки" 10 декабря 2019 года стало известно о решении провести до Нового года обмен пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных". Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 23 декабря в режиме видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц, позже стала известна дата - 29 декабря.

Предыдущий крупный обмен пленными состоялся в Донбассе 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал республикам Донбасса 233 пленных, на Украину возвратились 73 человека.