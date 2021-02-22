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Украине и Польше указали на их место после жалобы на "Северный поток - 2"
22 февраля 2021, 18:15 • 276 • Политика
Польша и Украина хотят остановить "Северный поток - 2" за счёт Байдена. "Не они играют решающую роль в тех решениях, которые принимает Европа. Решающее слово за Германией, за рядом других влиятельных стран Европы", - прокомментировали выпад в Совфеде.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и его коллега из Польши Збигнев Рау обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Заявление министров было опубликовано в журнале Politico.
По их мнению, Россия "зашла слишком далеко", поэтому США должны использовать все имеющиеся у них средства для остановки проекта. Также министры посетовали на то, что на Евросоюз никакой надежды нет, так как его не заботит благополучие Украины.
Обращение глав МИД Украины и Польши уже прокомментировали в Совете Федерации России. Сенатор Сергей Цеков отметил, что Киев и Варшава постоянно выступают против российско-европейских проектов, так как страдают "крайней формой русоненавистничества". Однако в Европе эти Польша и Украина не играют никакой роли.
- сказал сенатор беседе с RT.
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек добавил, что Украина не показала себя надёжной страной-транзитёром, а в Польше последние десять лет вообще царит какая-то антироссийская истерия. Поэтому в Западной Европе разделяют политику и бизнес и понимают важность "Северного потока - 2".
- подчеркнул парламентарий.
Также он подчеркнул, что в отличие от них Россия показала себя надежным партнёром и в большом бизнесе, и в политике.
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