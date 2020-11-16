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Украине грозит распад из-за альтернативных мэров

16 ноября 2020, 18:45  •  290 • Политика
Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Граждане Незалежной воспользовались административной реформой Порошенко-Гройсмана
Украина может развалиться на куски из-за начавшегося процесса по созданию альтернативных мэрий. Первооткрывателями стали активисты из Хмельницкого, Запорожья и Прилук. Здесь местные жители образовали новые, параллельные официальным горсоветы и требуют передать им бразды правления, ссылаясь на Конституцию Незалежной.
Новоизбранные мэры, получившие посты благодаря поддержке своих сторонников (10-15 человек), уверяют, что они и есть настоящие градоначальники, пишет издание "Украина.ру".
В свою очередь, СБУ пооткрывала уголовные дела, заподозрив фигурантов в насильственном изменении или свержении конституционного строя, в захвате госвласти. Силовики провели обыски у альтернативных мэров в надежде найти оружие, но у них ничего противозаконного не обнаружилось. При этом свежеиспеченные градоначальники (все оказались бывшими членами партии русофоба и националиста Олега Тягнибока "Свобода") заявляют, что они действует в рамках закона, поскольку децентрализация предусматривает то, что каждый может сам взять власть в свои руки.
Сейчас "альтернативщики" ищут поддержки, причем даже не среди самих украинцев, а у западных союзников Незалежной. Они пытаются доказать, что на местных выборах победили коррупционеры с помощью, подделав результаты голосования. Ну, а пока новые мэры Хмельницкого, Запорожья и Прилук создают территориальную полицию из числа добровольцев, а также требуют освободить для них здание местных мэрий.
Подобная коллизия стала возможной из-за проведенной постмайданными вождями, а именно бывшим президентом Петром Порошенко и экс-главой кабмина Владимиром Гройсманом административной реформы. В результате сегодня в стране могут появиться десятки или же сотни самопровозглашенных республик, отмечает издание. А в них будут создаваться параллельные государственным властные структуры.
"Суды не вправе отменить решения по их созданию, потому что они созданы на законных основаниях гражданами, представляющими свою общину, что не противоречит Конституции, так как были внесены соответствующие изменения. В стране начинается анархия и махновщина", – высказал такую точку зрения на происходящее украинский адвокат Ростислав Кравец.
От них недалеко и до гражданской войны. Впрочем, она и так уже шесть лет идет на востоке Незалежной.

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