Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт

Украинская экономика скатится окончательно уже в следующем году. По оценке директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, текущая обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность не позволят Незалежной не то чтобы улучшить свои показатели, но даже достичь прежних.

Он полагает, что действующему лидеру Владимиру Зеленскому в условиях ухудшающихся позиций придётся пойти на политические трансформации - провести досрочные парламентские выборы, сформировать новое правительство.

По его оценке, на протяжении ближайших полутора лет будет отыгрываться фактор коронавируса, вслед за ним потянутся и объективные экономические обстоятельства. И поскольку уже сейчас власть в стране допустила ряд грубых просчётов, то это грозит буквально "мясорубкой".

"Спад украинской экономики может получиться очень жёстким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", - заметил Гончаров.

Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 официально не имели дохода.

Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал, передаёт РИА "Новости".