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Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 01:45 • 198 • В мире
Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров полагает, что Незалежная не справится с вызовами - распространением коронавируса и ухудшением экономического положения.
Украинская экономика скатится окончательно уже в следующем году. По оценке директора Института развития экономики Украины Александра Гончарова, текущая обстановка в мировой экономике и внутренняя нестабильность не позволят Незалежной не то чтобы улучшить свои показатели, но даже достичь прежних.
Он полагает, что действующему лидеру Владимиру Зеленскому в условиях ухудшающихся позиций придётся пойти на политические трансформации - провести досрочные парламентские выборы, сформировать новое правительство.
По его оценке, на протяжении ближайших полутора лет будет отыгрываться фактор коронавируса, вслед за ним потянутся и объективные экономические обстоятельства. И поскольку уже сейчас власть в стране допустила ряд грубых просчётов, то это грозит буквально "мясорубкой".
"Спад украинской экономики может получиться очень жёстким и даже жестоким. Вот какая мясорубка вырисовывается на наших рынках", - заметил Гончаров.
Самым худшим фактором он назвал недоверие украинцев к власти. Гончаров отметил, что больше половины потребления в стране оказалось в тени, а из почти 35 миллионов украинцев более 13 официально не имели дохода.
Гончаров уверен, что в будущем году украинцам не стоит рассчитывать на рост доходов, а промышленности в стране грозит провал, передаёт РИА "Новости".
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