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Украине грозит нападение России из Белоруссии - экс-секретарь СНБО

26 апреля 2021, 11:55  •  173 • Политика
Фото: mil.ru
В Киеве заподозрили Москву в новой хитрости
На Украине в очередной раз объявили о готовящемся нападении России из Белоруссии. Такое реально, убеждал сограждан в телеэфире бывший секретарь Совета национальной безопасности Александр Данилюк.
По его словам, Москва по-прежнему собирается вторгнуться в Незалежную. И для осуществления своего коварного замысла даже придумала новую хитрость.
У России есть своя стратегия, согласно которой предпринимаются "определенные маневры", отметил экс-секретарь СНБО. И в подтверждение своего заявления добавил, что было несколько сигналов.
Хотя войска и отведены, но планы России остались прежними. Она "может изменить фокус и пытаться достичь того, что хотела, другими путями", отметил Данилюк. Поэтому расслабляться нельзя. Следует быть готовыми к атаке в любой момент, призвал бывший работник Совета национальной безопасности.
Следующий шаг Россия предпримет из Белоруссии. Армия РФ у границ на севере "точно не улучшит ситуацию" на Украине, заключил экс-секретарь СНБО выступая на телеканале "Украина 24.
Не так давно в Киеве уже говорили о признаках готовящейся атаки России на Украину из Белоруссии. Военные учения РФ и Республики в Незалежной сочли за подготовку нападения. Российские и белорусские военные совместно отрабатывали боевые маневры в марте. Они проводили тренировки и с участием вертолетов Ми-8 АМТШ "Терминатор".
Ранее эстонская разведка предупреждала Украину о нападении России через Белоруссию. В Таллине обнаружили подготовку Москвой военного плацдарма на территории Республики.

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