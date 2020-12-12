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Украине готовят трибунал? Международный уголовный суд взялся за военные преступления в Донбассе
12 декабря 2020, 18:05 • 169 • Политика
Международный уголовный суд приготовился расследовать события на Украине. Объектом внимания станут военные преступления в Донбассе.
Военными преступлениями Украины в Донбассе займётся Международный уголовный суд (МУС). О готовности начать расследование в пятницу 11 декабря объявил генпрокурор суда Фату Бенсуда.
По его словам, МУС провёл тщательную и независимую проверку, которая показала, что все правовые критерии для начала расследования на Украине соблюдены. В частности, прокуроры МУС займутся расследованием "военных преступлений и преступлений против человечности", которые были совершены во время конфликта в Донбассе. При этом будет учтена информация о "национальных процессуальных действиях", инициированных со стороны России и имеющих отношение к ситуации на Украине. Также МУС рассмотрит ситуацию в Крыму.
Напомним, что на преступления украинских военных в Донбассе обратили внимание даже международные организации. Запад был шокирован наличием у Киева секретных тюрем, в которых пытали жителей Донбасса. Также многие украинские военные преступления были задокументированы правоохранительными органами России, а также ЛНР и ДНР.
В свою очередь Украина постоянно обвиняет Россию в нарушениях прав человека в Крыму. При этом ни один из так называемых наблюдателей Украины ни разу не был на территории полуострова с тех пор как он вошёл в состав России.
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