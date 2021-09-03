Украине действительно нужна Америка? Эксперт назвал три главных итога "помощи" США

Украинский эксперт назвал три главных итога "помощи" США Киеву. Он поставил вопрос ребром: действительно ли Украине нужна Америка и её дружба?

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский полагает, что на самом деле Вашингтон нуждается в Киеве сильнее, чем Киев в Вашингтоне.

Для США Украина - это очень удобный инструмент давления на Россию и Европу. Учитывая, что американцы постепенно теряют роль мирового гегемона, они будут держаться за этот инструмент до конца, считает эксперт. Здесь выгода дружбы с Украиной вполне очевидна, пишет портал "Народные новости".

Однако нельзя сказать, что Украина (именно государство, а не отдельные её политики) в той же мере заинтересована в сотрудничестве с Америкой. Ведь, по большому счёту, американцы не дали стране ничего, кроме войны и экономического кризиса.

Давайте посмотрим по всем позициям, что мы получили. Десятикратный рост тарифов? Естественная убыль и отток населения из страны? Незатухающий конфликт, который нам не дают потушить,

- перечисляет Землянский.

Напомним, что на днях состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Американский лидер выступил с дежурными о поддержке Украины и пообещал военную помощь на 60 млн долларов.