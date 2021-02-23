Украине дали план по "борьбе" с российской электроэнергией. Пункта всего два, но дело не идёт

Украине дали план по "борьбе" с российской электроэнергией. Алгоритм по выходу из так называемой энергетической зависимости от РФ предложил и. о. главы Минэнерго страны Юрий Витренко. Пункта всего два, но дело пока практически не идёт, констатировал он.

И. о. главы украинского Минэнерго Юрий Витренко объяснил, как стране можно избавиться от необходимости покупать электроэнергию у России.

В комментарии для местного канала ICTV он назвал два шага, которые следует предпринять Киеву, чтобы выйти из этой зависимости от Москвы.

Во-первых, следует наконец-то привести в порядок имеющуюся в стране энергетическую инфраструктуру. Необходима системная программа по ремонту тепловых блоков и атомных станций, подчеркнул чиновник.

Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас, - обратил внимание он.

Во-вторых, Незалежной требуется отключиться от энергоструктур Белоруссии и РФ, перейдя на энергетическую систему Европы. Витренко заметил, что этот вопрос обсуждается уже давно, однако дальше слов дело так и не идёт.