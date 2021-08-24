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Украине дали 16 млрд евро, но этого мало: Глава Евросовета высказался о депрессивных регионах

24 августа 2021, 00:40  •  51 • Политика
Председатель Европейского совета Шарль Мишель высказался о депрессивных регионах Незалежной, которым за последние семь лет ЕС оказал мощную поддержку. Украине дали 16 миллиардов евро, но этого мало.
На саммите "Крымской платформы" в Киеве выступил глава Евросовета. Он рассказал о помощи, которая была выделена Украине за последние семь лет.
"В рамках нашего широкого соглашения об ассоциации ЕС уже выделил Украине 16 миллиардов евро с 2014 года", - произнёс Шарль Мишель.
Евросоюз выделил эти деньги, чтобы помочь Украине пережить потерю Крыма, а также на экономическое развитие Незалежной. Председатель Евросовета уточнил, что это финансирование, в числе прочего, должно было пойти на поддержку депрессивных регионов Украины - тех, кто многое потерял из-за разрыва контактов с полуостровом.
Мишель умолчал о том, что этот разрыв контактов произошёл по инициативе Киева.
Украине дали 16 миллиардов евро, но этого мало. Эта сумма эквивалентна 1,39 триллиона рублей. Деньги немалые, но при этом Украина остаётся самой бедной страной в европейской части континента. Об этом открыто заявлял в феврале 2021 года глава комитета по финансам Верховной рады Даниил Гетманцев. По его мнению, для достижения уровня Польши по ВВП (при условии, что эта страна не будет развиваться) Украине потребуется 30-40 лет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский несмешно пошутил про Россию и стал активно зазывать её в "Крымскую платформу". Украинцы нашли объяснение такому поведению.
Глава МИД Сергей Лавров ещё до этого назвал саммит в Киеве "шабашем", а официальный представитель ведомства Мария Захарова рассказала, что такое настоящая "Крымская платформа". "Туда надо просто приехать", - уверена дипломат.

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