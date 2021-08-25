|
Украине дадут 50 млн на борьбу с Россией: "Спонсорам" с Запада задали неудобный вопрос
25 августа 2021, 19:45 • 97 • Политика
Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине. "А о том, чтобы создать фонд поддержки Украины ради Украины почему эти страны не задумались?" - спрашивает журналист Валентин Богданов.
Пять западных стран объявили о создании фонда для поддержки Украины против России. Русский журналист Валентин Богданов задал создателям фонда один неудобный вопрос.
Речь идёт о фонде "Партнёрство за сильную Украину", создание которого анонсировали США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. В течение ближайших трёх лет эти страны намерены выделить Незалежной до 35 миллионов фунтов, или около 50 миллионов долларов для "борьбы с Россией".
- поинтересовался Валентин Богданов в своём Telegram-канале.
Напомним, что Украина и так находится по уши в западных кредитах и живёт фактически от дотации к дотации. Однако за последнее время эти финансовые потоки начали иссякать, что сильно отразилось на качестве жизни граждан Украины.
Подпишитесь на нас
97
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2021, 18:05
|
22 августа 2021, 02:50
|
19 августа 2021, 02:15
|
25 августа 2021, 08:45
|
21 августа 2021, 00:15
|
23 августа 2021, 09:05
|
21 августа 2021, 02:05