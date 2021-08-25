Украине дадут 50 млн на борьбу с Россией: "Спонсорам" с Запада задали неудобный вопрос

Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию России на Украине. "А о том, чтобы создать фонд поддержки Украины ради Украины почему эти страны не задумались?" - спрашивает журналист Валентин Богданов.

Пять западных стран объявили о создании фонда для поддержки Украины против России. Русский журналист Валентин Богданов задал создателям фонда один неудобный вопрос.

Речь идёт о фонде "Партнёрство за сильную Украину", создание которого анонсировали США, Великобритания, Канада, Швеция и Швейцария. В течение ближайших трёх лет эти страны намерены выделить Незалежной до 35 миллионов фунтов, или около 50 миллионов долларов для "борьбы с Россией".

А о том, чтобы создать фонд поддержки Украины ради Украины почему эти страны не задумались?

- поинтересовался Валентин Богданов в своём Telegram-канале.

Напомним, что Украина и так находится по уши в западных кредитах и живёт фактически от дотации к дотации. Однако за последнее время эти финансовые потоки начали иссякать, что сильно отразилось на качестве жизни граждан Украины.