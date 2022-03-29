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Украине была уготована участь колонии США, но вмешалась Россия - Патрушев
29 марта 2022, 17:05 • 105 • Политика
Украине была уготована участь колонии США, но вмешательство России не позволило реализовать этот план до конца. Об этом во вторник заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он отметил, что Штаты сформировали на Украине марионеточный режим и установили полный контроль над страной.
- отметил секретарь Совбеза в разговоре с газетой "Аргументы и Факты".
Он добавил, что сегодня России приходится разгребать "авгиевы конюшни" на Украине, которые появились усилиями США и Европы.
Патрушев также обратил внимание на двойные стандарты Запада. Европа, которая сегодня громко возмущается проведению спецоперации России, все последние восемь лет закрывала глаза на войну в Донбассе и заявления Киева о планах по силовому захвату Крыма и Кубани.
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