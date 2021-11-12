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Украинcкая оппозиция призвала власти добиться прямого контракта с "Газпромом"

12 ноября 2021, 12:10  •  27 • Политика
Фото: Patrick Seeger/dpa/www.globallookpress.com
Парламентарий заявил, что Киеву нужно брать пример с Будапешта и Кишинева
Украинская администрация должна предпринять ряд принципиальных мер для того, чтобы обеспечить безопасность страны в сфере энергетики. Такое заявление сделал представитель "Оппозиционной платформы" Юрий Бойко.
Представитель оппозиции уточнил, что считает необходимым добиться прямого соглашения с российским "Газпромом" по поставкам газа и продлению транзита через территорию Незалежной. Оба положения, полагает Бойко, неразрывно связаны между собой. 
Политик также указал, что руководство страны проводит работу по подписанию транзита. В таких условиях непонятно, по каким причинам Банковая отказывается идти на подписание контракта о закупках газа у соседей.
"Почему мы не можем пойти на подписание закупок, если цена окажется приемлемой?" – недоумевает Бойко.
Парламентарий призвал администрацию брать пример с Венгрии и Молдавии, которые смогли добиться прямого контракта. А продление соглашения по транзиту, уверен сопредседатель ОПЗЖ, позволит Киеву разобраться с задачей критической важности – ее решение определит дальнейшую раюоту газотранспортной системы,  обеспечит поступления в государственный бюджет и позволит добиться энергетической безопасности, передает URA.ru.
Политик указал, что украинским властям необходимо отказаться от склок с Российской Федерацией и Белоруссией, а также обеспечить дополнительный ввоз угля. Для этого, уточнил Бойко, следует заняться формированием антикризисного штаба и задействовать все ресурсы для решения описанной выше задачи.
Ранее депутат от ОПЗЖ Илья Кива призвал население готовиться к смерти из-за остановки работы Славянской ТЭС.

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