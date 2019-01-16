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Украина не просила Турцию закрыть Босфор для военных кораблей России
16 января 2019, 14:39 • 128 • Украина
Министерство иностранных дел Украины не направляло запрос турецкой стороне с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских военных судов.
Reuters
Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передают «Украинские новости».
«Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно статье 19 Конвенции Монтрё в Турцию не направлялся», — проинформировали в МИД.
В конце ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев попросит Анкару закрыть Босфорский пролив для России.
После этого в Турции заявили, что не получали от Украины подобных запросов.
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