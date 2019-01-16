Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Италия не откроет свои порты для судов, доставляющих иммигрантов-нелегалов из Аф...
Через Кузбасс прошел эшелон с легендарными танками Т-34
В сирийском Идлибе похищения людей поставлены на поток: Боевики наживаются на со...
Standard Chartered Bank об изменениях мирового порядка к 2030 году
Главная / Украина

Украина не просила Турцию закрыть Босфор для военных кораблей России

16 января 2019, 14:39  •  128 • Украина
Министерство иностранных дел Украины не направляло запрос турецкой стороне с просьбой закрыть Босфорский пролив для российских военных судов.
 
Reuters
 

Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве, передают «Украинские новости».

«Запрос о необходимости закрытия пролива Босфор для прохода российских военных кораблей согласно статье 19 Конвенции Монтрё в Турцию не направлялся», — проинформировали в МИД.

В конце ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Киев попросит Анкару закрыть Босфорский пролив для России.

После этого в Турции заявили, что не получали от Украины подобных запросов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

128
Источник
Похожие новости
15 января 2019, 19:09
«От бессильной надежды на своих начальников»: украинские моряки отказались давать показания в суде
15 января 2019, 15:55
Украинская прокуратура просит продлить арест Вышинского
16 января 2019, 14:39
Украина не просила Турцию закрыть Босфор для военных кораблей России
Загрузка...
15 января 2019, 19:09
Эксперт оценил планы Порошенко сделать Украину энергонезависимой
15 января 2019, 22:25
ЦИК Украины зарегистрировал ещё трёх кандидатов в президенты страны
16 января 2019, 11:26
Порошенко надеется на увеличение помощи от ЕС
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 января 2019, 19:54
На Украине обеспокоены растущей в Европе поддержкой Владимира Путина
12 января 2019, 13:24
"Идет, чтобы побеждать": В предвыборную гонку на Украине вступит неожиданный новичок - заявление журналиста
10 января 2019, 06:09
"Шантаж и вымогательство превратили "Нафтогаз" в неприемлемого партнера": Пушков прокомментировал новые условия украинской компании
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
09 января 2019, 20:24
Порошенко, требующего объяснить установку С-400 в Крыму, "отправили" к жене
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
13 января 2019, 21:54
"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.