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Украина зря хвастается "Джавелинами". Военный эксперт развенчал миф о "грозном оружии"

09 декабря 2021, 19:55  •  191 • Политика
Военный эксперт Виктор Баранец развенчал миф об американских ПТРК "Джавелин", которые в Киеве пытаются преподнести как "грозное оружие". По его словам, Украина совершенно напрасно хвастается иностранными комплексами - пользы от них немного.
Украинская армия уже дважды была уличена в том, что использовала в Донбассе американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин". Таким образом, ВСУ открыто нарушили запрет американцев, ведь данное оружие поставлялось Киеву при условии, что оно не попадёт на передовую.
Военный обозреватель Виктор Баранец оценил степень угрозы, исходящей от американских комплексов. По его словам, ПТРК лишь выглядят как грозное оружие. На самом деле у "Джавелинов" есть масса недостатков, которые снижают их боевой потенциал.
Во-первых, это крайне капризное оружие, которое требует идеальной погоды для работы. Оно не будет стрелять при дожде, снеге или сильном тумане - комплекс просто не сможет разглядеть свою цель в условиях плохой видимости.
Перед выстрелом нужно держать комплекс в определённой атмосфере. Украинцам это не всегда удаётся, поэтому почти при каждом "Джавелине" находится американский инструктор,
- пояснил Баранец "Народным новостям".
Во-вторых, это устаревшее оружие, которое передали Украине, чтобы не списывать его. Точно так же США предоставили своим "партнёрам" два бронекатера, которые должны были уйти в утиль. А Литва продала Киеву автоматы Калашникова, которые находились на вооружении республики с 1974 года.

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