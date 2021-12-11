Украина ждёт оговорки Путина, читая между строк. Для чего?

Итоги встречи Байдена и Путина продолжают подводить по всему миру. В том числе участвует Украина, где эксперты только и ждут оговорки президента России. Объясняем для чего.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, безусловно, имеет послевкусие. Пресса не перестаёт обсуждать договорённости и делать прогнозы. Часть настаивает, что Байден сдал позиции, другие считают, что он был жёсток. Но и те, и другие пытаются демонизировать Россию и русских. "Ямал-Медиа" в беседе с экспертами разбирались в происходящем.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров обратил внимание на заявление сенатора Уикера, призвавшего чуть ли не к ядерному удару по России. Сенатор подчеркнул, что ориентироваться на такие громкие заявления не стоит. Тем более что официальные заявления Путина и Байдена по итогам встречи были довольно сдержанны:

Нужно слушать президентов и в спокойной обстановке двигаться дальше, - добавил Джабаров. - Думаю, постепенно будем восстанавливать наши отношения.

Депутат Светлана Журова в беседе с журналистами добавила, что масла в огонь подливают ещё и украинские оппоненты. Они ждут или оговорки Путина, или ошибки:

Чтобы хотя бы между строк прочитать ту агрессию и дальше хотя бы со слов начать внедрять какие-то санкции, - сказала Светлана Журова, добавив: - Потому что они же понимают, что действий с нашей стороны никаких не будет, но хотят подловить хотя бы на словах.

Напомним, по итогам встречи достигнута договорённость дополнительных переговоров России со странами НАТО, чтобы обсудить агрессивные действия альянса, нацеленные на нашу страну.