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Украина ждёт оговорки Путина, читая между строк. Для чего?
11 декабря 2021, 07:30 • 225 • Политика
Итоги встречи Байдена и Путина продолжают подводить по всему миру. В том числе участвует Украина, где эксперты только и ждут оговорки президента России. Объясняем для чего.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, безусловно, имеет послевкусие. Пресса не перестаёт обсуждать договорённости и делать прогнозы. Часть настаивает, что Байден сдал позиции, другие считают, что он был жёсток. Но и те, и другие пытаются демонизировать Россию и русских. "Ямал-Медиа" в беседе с экспертами разбирались в происходящем.
Член Совета Федерации Владимир Джабаров обратил внимание на заявление сенатора Уикера, призвавшего чуть ли не к ядерному удару по России. Сенатор подчеркнул, что ориентироваться на такие громкие заявления не стоит. Тем более что официальные заявления Путина и Байдена по итогам встречи были довольно сдержанны:
Депутат Светлана Журова в беседе с журналистами добавила, что масла в огонь подливают ещё и украинские оппоненты. Они ждут или оговорки Путина, или ошибки:
Напомним, по итогам встречи достигнута договорённость дополнительных переговоров России со странами НАТО, чтобы обсудить агрессивные действия альянса, нацеленные на нашу страну.
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